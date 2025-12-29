ИИ, сертификация и фолк: Как 2025 год изменил музыкальную индустрию в России
Российский музыкальный рынок в 2025 году продемонстрировал уверенную тенденцию к росту, эффективно приспосабливаясь к современным вызовам и формируя неповторимую индустриальную среду.
По словам управляющего директора Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артема Атанесяна, с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку.
«Ушли мейджоры и зарубежные стриминг-сервисы, а локальные стриминги и дистрибьюторы превратились в главные инфраструктурные центры для артистов. Стали недоступны рекламные инструменты в запрещенных соцсетях, что заставило искать нестандартные способы маркетинга музыки: вирусные короткие ролики, креативное продвижение и укрощение алгоритмов. Стриминговый и концертный рынок выросли в среднем в три раза. Конкуренция усилилась, корпорации запустили собственные лейблы, на рынке одновременно выросло число "самодельных" музыкальных проектов и компаний. Это сдвинуло акцент с простого увеличения объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки», — сказал Атанесян.
МУЗЫКА ЗАЗВЕНЕЛА МОНЕТОЙ
Одним из самых заметных трендов 2025 года стал рекордный рост отчислений правообладателям: по данным Российского авторского общества (РАО), организация собрала свыше 2,8 миллиарда рублей, из которых около 1,5 миллиарда было выплачено авторам, отмечает «Коммерсант». При этом заметно выросли и суммы взысканий за нарушение авторских прав — до 419 миллионов рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян считает, что причиной увеличения числа исков являются не только выявляемые факты незаконного использования произведений, но и неисполнение предпринимателями договорных обязательств с РАО.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в свою очередь, заявил НСН, что многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег.
«Есть несколько организаций, которые этим занимаются. Я думаю, что наступит момент, когда многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег. Люди будут ужинать в тишине. Или рестораны, которые будут готовы за это платить, будут включать это в стоимость блюд. В итоге будет платить конечный потребитель», — рассказал он.
НАПЛЫВ ЛЕЙБЛОВ
После ухода крупных международных мейджоров на рынке укрепились новые игроки и DIY‑лейблы. Бывшие топ‑менеджеры западных компаний основали собственные структуры — Koala Music, S&P Digital, Fenix Music, — а цифровые дистрибуторы (ONErpm, FreshTunes, Zion Music Distribution, Believe) позволили артистам самостоятельно выпускать музыку, взимая комиссию от 15 до 30%. Это открыло дорогу молодым артистам.
СЕО лейбла «Саппорт Музыка» Даниэль Блехер говорил НСН, что артист может пробиться и без помощи лейблов, однако такой путь будет более тернистым, стандартными условиями сотрудничества музыканта с лейблом по доходам считается соотношение 70/30 в пользу артиста.
«Существуют лейблы, которые включают в себя продюсерские функции, занимаются концертами, рекламой и так далее. Стандартными условиями на рынке считаются 70/30 в пользу артиста. Главное преимущество работы с лейблом для артиста в том, что он может сконцентрироваться на работе над своим контентом, получая надежного партнера, который не меньше заинтересован в росте артиста, так как получает процент. Далее уже зависит от конкретного лейбла, его позиционирования работы с артистами, а также ресурсов, не только финансовых. Это не значит, что без лейбла невозможно стать известным и большим артистом, скорее это более тернистый и долгий путь», — добавил Блехер.
СТРИМИНГИ VS КОНЦЕРТЫ
Рынок музыкальных стримингов в России по итогу 2025 года увеличится на 23% в сравнении с прошлым годом и достигнет 46 миллиардов рублей, заявила руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович. В числе ключевых драйверов рынка Сагалович выделила дальнейшее проникновение экосистемных подписок, интеграцию ИИ-технологий в рекомендательные системы стриминговых сервисов, а также расширение предложения локального контента.
Темпы роста рынка музыкального стриминга при этом замедляются: в 2024 году, по оценке J’son & Partners Consulting, он увеличился на 51% в сравнении с 2023 годом. При этом российский рынок характеризуется высокой концентрацией, где три игрока контролируют почти 90% выручки.
Лидером по доходам среди музыкальных стриминговых сервисов, как отмечает J'son & Partners Consulting, является «Яндекс Музыка»: доля этого сервиса достигла 50,9%. На втором месте — «VK Музыка»: рыночная доля этого стриминга составила 26,5%. На третьей позиции оказался «Звук» с долей в 10%, на четвертом месте Apple Music (4,5%), на пятом «МТС Музыка» (3,8%).
Как отметила генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски в беседе с НСН, стриминги являются ключевым звеном для роста популярности и формирования или укрепления аудитории артистов, ведь если артист стабильно попадает в плейлисты стриминга, на обложки и баннеры — подключаются алгоритмы, которые подсвечивают трек большему количеству людей.
«Стриминги — новый инструмент маркетинга и новые СМИ. Именно их редакции открывают новые имена, подсвечивают новых героев и отмечают новые релизы. Так что для популярности и формирования или укрепления аудитории стриминги являются ключевым звеном. Но в доходной части гастролирующего артиста пока ничего не заменит концерты», — сказала собеседница НСН.
Однако, как указал генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов в пресс-центре НСН, на российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее.
«Российский музыкальный рынок больше про концерты. Деньги больше зарабатываются на выступлениях, стриминги лишь догоняют. На европейском и западном музыкальном рынке все устроено чуть по-другому. Там концерт может быть организован ради поддержки выпуска альбома, поскольку основные деньги зарабатываются как раз на стримингах. У нас первоочередно — продать билеты на концерты или тур, а там — максимально подсветить свой релиз», — сказал Ермилов.
С ним согласилась и Бойчевски, отметив, что зачастую концертные деньги — самые «быстрые» и осязаемые для артиста, в то время как стриминговые доходы рассчитываются по не самой очевидной схеме и выплачиваются раз в квартал или полугодие.
«Зачастую концертные деньги — самые «быстрые» и осязаемые для артиста. Ты получаешь предоплату, гонорар за выступление, или предоплату и гонорар от количества проданных билетов. Рассчитываются они от типа выступления: корпоратив, билетный концерт на площадке с Х-вместимостью, сборный концерт и прочее. То есть по факту выплата идет почти сразу, в то время как стриминговые деньги рассчитываются по не самой очевидной схеме и выплачиваются раз в квартал или полугодие», — отметила глава «МТС Лейбла».
Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах.
Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн и исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов объяснили НСН, что успех в стримингах не гарантирует артистам полные стадионы, при этом современные вариации «музыки с гитарой» рассчитаны на аудиторию от 25 до 45 лет.
«Для меня удивительно, что Анна Асти является в 2025 году самой популярной артисткой, но им виднее. При этом у Zivert было шикарное шоу и больший солдаут, чем у Асти, но количество скачиваний или количество подписчиков никогда не дает продажу билетов. Например, у одной певицы было 12 миллионов подписчиков, но на концертах это никоим образом не отражалась. Имя само по себе не работает. Как только артист перестает давать концерты и пропадает, люди перестают на него ходить. На артистов, которые дают концерты раз в год, а лучше раз в полгода, билеты подаются гораздо лучше, чем на не выступающих совсем», — отметил Финкельштейн.
Со своей стороны, Дмитрий Коннов объяснил с чем связан успех в стримингах группы «Бонд с кнопкой», которой принесла славу вышедшая в конце февраля песня «Кухни».
«Их аудитория от 25 до 45 лет. При этом в итогах года от "Яндекса" тоже не обойдется без "Бонда с кнопкой". Дело в том, что у нас в стране существует культура потребления музыки с гитарой, можно назвать ее рок-музыкой. Она никогда никуда не исчезала. При этом около 60% доходов стримингов делает так называемый "бэк-каталог", то есть музыка, выпущенная в прошлом, это может быть и полтора, и два года назад. Успех может прийти и в силу того, что человек сам того же возраста, что и аудитория до 25 лет. Может быть, он выглядит хорошо, а может отлично работает с вертикальными видео. Это сейчас главный инструмент продвижения музыки в стримингах в России, он выстреливает. Возможно, ребята достучались до той аудитории, которая всегда была», — указал Коннов.
Концертный рынок В России переживает стадионный бум: Баста провел два подряд концерта в «Лужниках», а Сергей Жуков — пять выступлений на «ВТБ Арене». По информации МТС Live, в первом полугодии продажи билетов выросли на 53% в денежном выражении, а средняя цена билета увеличилась на 18%. Эксперты отмечают появление поколения «незамутненных» исполнителей, создающих музыку на основе «ДНК страны» без подражания западным образцам.
ТРЕНД НА ФОЛК
В 2025 году в России наблюдалось возрождение интереса к фолку: этнические мотивы интегрируются в современные форматы, создавая уникальное звучание. Группа Ay Yola из Уфы, сочетающая башкирский фольклор с электронной музыкой, добилась заметных успехов — их трек «Homay» вошел в топ‑10 в России, топ‑5 в Узбекистане и Азербайджане, а в Казахстане занял первое место. По данным «Яндекс Музыки», прослушивания треков с этническими элементами за год выросли на 35%.
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.
«Удерживать планку сложновато, потому что мы все-таки поем на своем родном, башкирском языке. Где-то это может быть препятствием, но как показывают цифры, которые я очень люблю, люди прониклись, и та энергия, которая заложена в самой музыке, ими воспринимается. Я читаю комментарии — люди прямо считывают ту энергию, которая заложена в песнях, на уровне ДНК. Наш альбом вошел в России в пятерку самых прослушиваемых альбомов этой недели. Песня "Kil Kotom", на которую мы и рассчитывали, что она обязательно срезонирует, как смыслами, так и музыкальным наполнением, попала в различные топы Казахстана, Турции, России и так далее. У нас очень много предложений от российских исполнителей первой величины о коллаборациях и на русском языке, и совместно на русском и башкирском», — сказал музыкант.
Фолк на виниле дошел даже до президента России Владимира Путина. Так, в ноябре член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям подарила Путину две виниловые пластинки с песнями на языках народов России, напоминает «Радиоточка НСН».
Лянге рассказала НСН, что подаренная президенту России пластинка с калмыцким электропанком и другими необычными композициями показывает, что наша народная музыка – это не только бабушки и балалайки.
«У нашей аудитории достаточно долго не было выбора. У нас была попса без корней, которая что-то перепевала и все время равнялась куда-то на Запад. Я не против западной музыки, но очень странно, когда страна, где 194 народа, себя не чувствует и сама не звучит. Сейчас у нас впервые появилась возможность показать, что фольклор – это не только бабушки с балалайками, но и русский хип-хоп, и казачий драм-н-бейс, это все, что угодно. Очень важная часть проекта — это коллаборации, и она есть на том диске, который подарен президенту. Мы каждый год смотрим, кто к кому ближе», — сказала Лянге в эфире НСН.
Позже автор песен и продюсер группы HAGRIN Руслан Дуляев рассказал НСН, что молодым музыкантам важно не бояться показывать свою национальную принадлежность и искать себя, а государство может помочь в развитии.
«Было очень приятно и весело, что на таком официальном мероприятии прозвучал наш калмыцкий язык. А про наш калмыцкий этно-панк узнали на таком высоком уровне, тем более рассказали о нем президенту», — подчеркнул он.
Тенденция к возрождению народных традиций продолжает укрепляться. Фолк проникает в новые жанры, видеоигры и современную культуру, становясь неотъемлемой частью музыкального ландшафта России. Это говорит о том, что интерес к народной музыке — не временное явление, а серьезный культурный тренд.
Локальный контент доминирует в стриминговых чартах: 90% треков — русскоязычные релизы, а 81% прослушиваний приходится на российских артистов. Поп, рэп и электроника сливаются в единый мейнстрим (Anna Asti, Miyagi & Эндшпиль, Macan), но параллельно укрепляются и нишевые направления. На альтернативной сцене успешны артисты вроде Viperr, Madk1d и Fortuna 812, а инди‑волна делает ставку на искренность и «домашний» звук (Beautiful Boys, Сироткин, Yerkatt).
Так, одними из самых ярких представителей инди-сцены 2025 года стала группа «Бонд с кнопкой», чья песня «Кухни» покорила сердца миллионов человек и провела в топе чарта «Яндекс музыки» 85 дней.
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал спецкору НСН о новом альбоме «Дом», поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
«Я бы ни с кем не хотел коллабораций. Это не потому, что я весь из себя такой индивидуальный и классный. Мне кажется, фиты в настоящее время являются исключительно функциональной штукой, а не сотворчеством. Это даже не за бабки, а за респект, хайп и прочую ерунду, которая мне неинтересна», — поделился артист.
НОСТАЛЬГИЯ ЗАДАЕТ ТРЕНДЫ
Важную роль играет ностальгическая волна: Big Baby Tape, ICEGERGERT, OG Buda и Instasamka активно используют эстетику 2000‑х, а аудитория 30+ формирует спрос на ремейки хитов 80–90‑х. Формула успеха проста: старый трек + современная аранжировка + элементы фонка.
Участник поп-группы «5sta Family» Василий Косинский ранее заявил, что молодые музыканты в последнее время активно начали делать музыку в стилистике 90-х годов, повторяя «то самое R&B-звучание». По его словам, такая музыка сейчас особенно популярна, потому что выросшее в 90-е годы поколение активно ностальгирует по тем временам в соцсетях.
Автор и исполнительница хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» Dead Blonde (Арина Буланова), в свою очередь, говорила НСН, что артистам проще и безопаснее взять готовый хит и освежить его, чем придумывать что-то новое с нуля.
«Все новое — это хорошо забытое старое. Люди еще не отрефлексировали времена своей молодости, и нам свойственно ностальгировать, считая, что раньше было лучше. Эта формула, безусловно, работает, и артистам как будто проще и безопаснее взять готовый хит и освежить его, чем придумывать что-то новое с нуля. Лично я бы хотела переосмыслить на современный лад песню «Медведица» группы Мумий Тролль. При создании своих песен я вдохновляюсь кино и музыкой прошлых лет. Иногда я даже обращаюсь к политическим или бытовым хроникам времен СССР и 90-х годов», — сказала певица.
Певец Шура (Александр Медведев), в свою очередь, заявил НСН, что песни 1990-х не были лучше, чем сейчас, однако них было нечто такое, что цепляет публику и сегодня.
«У меня сейчас какое-то второе пришествие, меня опять все любят. Это классно! В моем случае понятно, почему так произошло. Когда я в прошлом пел эти песни, люди взрослели, теперь они стоят на своих ногах, зарабатывают хорошие деньги. Я у них хедлайнер жизни. Меня удивляет, что дети ко мне приходят на концерты, это очень круто. Нужно ценить каждый день и благодарить Бога. Здорово, что сегодня вы нужны людям, вы поете и танцуете, это классно», — заявил он.
ИИ-МУЗЫКА ЗА СЕКУНДЫ
2025 год стал переломным для искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальном производстве. Автотюнеры нового поколения, интеллектуальные генераторы бэк‑вокалов и алгоритмическая аранжировка все чаще используются в хитах, сохраняя при этом «человеческое» звучание. Пользователи приложений или программ с внедренным ИИ, которых на просторах интернета уже сотни, могут получить готовую композицию буквально за считанные секунды. Однако вопросы использования нейросетей в творчестве продолжают вызывать споры в музыкальной индустрии.
Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.
«Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект начал производить. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных», — сказала собеседница НСН.
Директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким, в свою очередь, заявила НСН, что рынок генеративного ИИ в музыке вырастет до трех миллиардов долларов к 2028 году, а авторы музыки потенциально лишатся до 27% своих доходов, если не появится система вознаграждения за вклад человека в обучение ИИ.
Она уточнила, что ИИ-генераторы музыки могут выпускать порядка 10 треков в секунду, однако их качество оставляет желать лучшего. По словам Ким, российская музыкальная индустрия уже работает над созданием единого подхода к музыке, полностью сгенерированной искусственным интеллектом.
В свою очередь глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал НСН, что ИИ способен создать исполнителя, который может быть богаче человека, но на таких выступлениях не будет ни души, ни энергии, ни качества.
«По заработку ИИ-музыканты могут перегнать человека, но по качеству концертов, глубине и по эмоциональности — никогда. Ничто не заменит живого контакта между артистом и публикой. Бог его знает, что будет дальше, но зумеры спокойно относятся к изменениям. Кряхтят только люди из аналоговой эпохи. С другой стороны, все может быть по-другому. Поведенческая модель может очень сильно измениться за 20 лет, если мы переживем ближайшие пять, конечно», — отметил он.
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) назвала критерии получения золотой, платиновой и бриллиантовой сертификации продаж музыкальной продукции в России. Теперь лейблы и другие участники музыкального рынка смогут ориентироваться не на западную модель подсчета, а на российские критерии.
Альбом получает статус золотого, если количество проданных копий пластинки составляет 10 000, платинового — 20 000, бриллиантового — 200 000. Под сертификацию попадают также и синглы. Сингл получает статус золотого, если количество проданных копий трека составляет 50 000, платинового — 100 000, бриллиантового — 1 000 000.
Модель сертификации НФМИ (имеется в распоряжении НСН) теперь базируется не только на количестве проданных экземпляров, но и на количестве прослушиваний (стримов), совершенных через легальные стриминговые сервисы — Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, МТС Музыка и другие.
Гендиректор НФМИ Никита Данилов рассказал НСН, что для музыкантов-обладателей «бриллиантового», «золотого» или «платинового» статусов со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, так как они приносят наилучшую выручку.
«Думаю, стоимость лицензии не вырастет, потому что сначала заключается договор на лицензирование, дистрибуцию музыкального произведения, фонограммы. Стоимость изначально определяется в договоре. Конечно, для артистов, которые являются обладателями “бриллиантового”, “золотого” или “платинового статусов”, со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, поскольку они популярные и приносят наилучшую выручку стримингам и лейблам и других участников рынка», — добавил он.
Но не все участники рынка согласны с критериями сертификации, предложенными НФМИ. Так, основатель портала «TopHit» Игорь Краев заявил НСН, что российские музыкальные стриминги по каким-то причинам не раскрывают количество прослушиваний (стримов) и призвал НФМИ учитывать при подсчетах и радиоэфиры российских артистов.
«То, что НФМИ предлагают учитывать стриминговые данные, — правильный посыл. Осталось дождаться обнародования такой статистики. Но объективная оценка успеха автора, артиста или лейбла, предполагает учет всех значимых критериев. А одним их таких критериев сегодня является присутствие песни, артиста, автора в музыкальном радиоэфире. По статистике TopHit, самые популярные хиты в России за год набирают миллион эфиров и даже более каждый. Треки топовых исполнителей, таких как Дима Билан, Zivert, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Мот, Сергей Лазарев, за год звучат на радио до четырех-пяти миллионов раз. Каждый такой эфир на радио слышат несколько десятков, сотен или тысяч человек, если мы говорим о Москве. Если миллион эфиров умножить хотя бы на сто, то получится сто миллионов прослушиваний — сто миллионов стримов», — подчеркнул Краев.
