В 2025 году российская музыкальная индустрия продемонстрировала устойчивую динамику развития, успешно адаптируясь к новым реалиям и формируя самобытный ландшафт.

По словам управляющего директора Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артема Атанесяна, с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку.

«Ушли мейджоры и зарубежные стриминг-сервисы, а локальные стриминги и дистрибьюторы превратились в главные инфраструктурные центры для артистов. Стали недоступны рекламные инструменты в запрещенных соцсетях, что заставило искать нестандартные способы маркетинга музыки: вирусные короткие ролики, креативное продвижение и укрощение алгоритмов. Стриминговый и концертный рынок выросли в среднем в три раза. Конкуренция усилилась, корпорации запустили собственные лейблы, на рынке одновременно выросло число "самодельных" музыкальных проектов и компаний. Это сдвинуло акцент с простого увеличения объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки», — сказал Атанесян.

МУЗЫКА ЗАЗВЕНЕЛА МОНЕТОЙ

Одним из самых заметных трендов 2025 года стал рекордный рост отчислений правообладателям: по данным Российского авторского общества (РАО), организация собрала свыше 2,8 миллиарда рублей, из которых около 1,5 миллиарда было выплачено авторам, отмечает «Коммерсант». При этом заметно выросли и суммы взысканий за нарушение авторских прав — до 419 миллионов рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян считает, что причиной увеличения числа исков являются не только выявляемые факты незаконного использования произведений, но и неисполнение предпринимателями договорных обязательств с РАО.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в свою очередь, заявил НСН, что многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег.

«Есть несколько организаций, которые этим занимаются. Я думаю, что наступит момент, когда многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег. Люди будут ужинать в тишине. Или рестораны, которые будут готовы за это платить, будут включать это в стоимость блюд. В итоге будет платить конечный потребитель», — рассказал он.