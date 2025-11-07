В современной музыкальной индустрии все ярче проявляется тенденция к использованию фольклорных элементов — этот тренд приобретает глобальный масштаб. Суть явления в том, что традиционные народные мелодии получают новую жизнь: их переосмысливают, аранжируют в современном стиле и органично вплетают в самые разные музыкальные направления. Эксперты считают, что интерес к фолк-музыке — не временный тренд, а серьезный культурный сдвиг. Современные технологии (цифровые платформы, оцифровка архивов) позволяют сохранять и развивать фольклор, адаптируя его к новым форматам и жанрам. Маршал отметил, что многие произведения великих классиков красиво звучат в рок-интерпретации.

«Мы внедряли в наши песни фолк и классическую музыку тогда, когда современные исполнители еще не родились. У нас есть произведение из репертуара группы «The Who» под названием «My Generation» (Мое поколение), в котором можно услышать красивый кусок из произведений Прокофьева «Вставайте, люди русские!». Это произведение звучало также в советском кинофильме «Александр Невский». Мы всегда этим пользовались. И когда мы выступали в США, такие приемы в хорошем смысле действовали на американцев. Они удивлялись, как можно было классическую музыку использовать в рок-направлении. А ведь это звучит именно по-рокерски! И многие произведения таких композиторов, как Чайковский и Рахманинов, красиво звучат в роковом исполнении. К слову, наша известная композиция «Bang» и вовсе начинается с народной песни», — сказал собеседник НСН.

Алексей Белов же назвал моду изменчивой субстанцией и выразил мнение, что тот, кто идет за модой, всегда проигрывает.