Рок-Чайковский: Как «Gorky Park» внедрял в свое творчество фолк и классику
Александр Маршал рассказал НСН, как классическая музыка в рок-исполнении «Gorky Park» поражала американских слушателей.
Заслуженный артист России Александр Маршал заявил НСН, что группа «Gorky Park» внедряла в свое творчество фолк-мотивы и элементы классической музыки еще тогда, когда современные «новаторы» жанра еще не родились.
В современной музыкальной индустрии все ярче проявляется тенденция к использованию фольклорных элементов — этот тренд приобретает глобальный масштаб. Суть явления в том, что традиционные народные мелодии получают новую жизнь: их переосмысливают, аранжируют в современном стиле и органично вплетают в самые разные музыкальные направления. Эксперты считают, что интерес к фолк-музыке — не временный тренд, а серьезный культурный сдвиг. Современные технологии (цифровые платформы, оцифровка архивов) позволяют сохранять и развивать фольклор, адаптируя его к новым форматам и жанрам. Маршал отметил, что многие произведения великих классиков красиво звучат в рок-интерпретации.
«Мы внедряли в наши песни фолк и классическую музыку тогда, когда современные исполнители еще не родились. У нас есть произведение из репертуара группы «The Who» под названием «My Generation» (Мое поколение), в котором можно услышать красивый кусок из произведений Прокофьева «Вставайте, люди русские!». Это произведение звучало также в советском кинофильме «Александр Невский». Мы всегда этим пользовались. И когда мы выступали в США, такие приемы в хорошем смысле действовали на американцев. Они удивлялись, как можно было классическую музыку использовать в рок-направлении. А ведь это звучит именно по-рокерски! И многие произведения таких композиторов, как Чайковский и Рахманинов, красиво звучат в роковом исполнении. К слову, наша известная композиция «Bang» и вовсе начинается с народной песни», — сказал собеседник НСН.
Алексей Белов же назвал моду изменчивой субстанцией и выразил мнение, что тот, кто идет за модой, всегда проигрывает.
Группа «Gorky Park» даст большой концерт в столичном «TAU» 15 ноября. На сцену выйдут участники «золотого» состава коллектива: Александр Маршал, Алексей Белов, Ян Яненков, Александр Львов. Александр Маршал поделился, что на грядущем концерте музыканты исполнят четыре новые песни группы на русском языке.
«Конечно, на концерте будут старые хиты, которые широко известны огромному количеству людей. Кроме того, у нас уже есть пять песен, которые записаны на русском языке. «Парк Горького» на русском языке — это то, что мы хотели сделать давно. В этот раз наконец-то получилось! Лёша Белов написал прекрасные песни. Четыре из них прозвучат на концерте 15 ноября», — отметил музыкант.
Ранее стало известно, что в 2026 году коллектив отправится во всероссийский и мировой тур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
