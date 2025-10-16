По словам участницы коллектива Ольги Засульской, в треках 90-х годов было меньше грусти, чем в современных композициях.



«В песнях 90-х было настроение, была бодрость духа, было как-то больше радости и счастья, а грусти, в свою очередь, было меньше», — сказала певица на премии «Hello & InterCharm».

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что популярность народной артистки РФ Надежды Кадышевой связана с тем, что благодаря её песням люди удовлетворяют «свою жажду русского духа в искусстве», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

