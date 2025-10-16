Ностальгия и незримые смыслы: 5sta Family о тренде на песни из 90-х
Зумеры активно подхватывают тренд на 90-е, а молодые музыканты специально делают треки в той стилистике, заявил Василий Косинский.
Молодые музыканты начали делать музыку в стилистике 90-х годов, повторяя то самое R&B-звучание, заявил участник поп-группы «5sta Family» Василий Косинский.
Возрождение музыки 90-х годов превратилось в глобальное ретродвижение. Тренд поддерживает как старшее поколение, так и молодежь, открывая новую жизнь для хитов «эпохи перемен». Звезды 90-х дают десятки концертов в месяц, а некоторые из них и вовсе замахнулись на стадионы. Сейчас особенно на слуху такие артисты, как Надежда Кадышева, Алена Апина, Татьяна Буланова, а также группы «Мираж», «Браво», «Любэ», «Руки вверх!», «Дискотека Авария», «Иванушки International». Косинский отметил, что выросшее в 90-е годы поколение активно ностальгирует в соцсетях по песням тех времен.
«То поколение, чье детство пришлось на 90-е годы, уже выросло и стало максимально медийноактивное. В этом медиапространстве они ностальгируют по тем временам. Это все подхватывают так называемые зумеры и стараются проникнуться той атмосферой. Что касается музыки, то мы видим, что молодые артисты пытаются делать звук, похожий на те времена. Речь идет о каком-нибудь R&B-звучании, поп-треках и так далее», — заявил певец.
Другой участник группы Валерий Ефремов, в свою очередь, указал на смысловую нагрузку, которую несут тексты хитов 90-х.
«Музыка тогда была легче для восприятия. С одной стороны, мелодии были простыми, тексты тоже, но в то же время туда закладывался незримый смысл. С виду текст кажется простым, а смысл-то между строк. Только с возрастом начинаешь понимать, что автор хотел сказать. Когда-то в детстве послушал, тебе запомнилась мелодия, а спустя время переслушиваешь и удивляешься», — приводит слова музыканта спецкор НСН.
По словам участницы коллектива Ольги Засульской, в треках 90-х годов было меньше грусти, чем в современных композициях.
«В песнях 90-х было настроение, была бодрость духа, было как-то больше радости и счастья, а грусти, в свою очередь, было меньше», — сказала певица на премии «Hello & InterCharm».
Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что популярность народной артистки РФ Надежды Кадышевой связана с тем, что благодаря её песням люди удовлетворяют «свою жажду русского духа в искусстве», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
