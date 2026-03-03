Трамп: У США есть практически неограниченный запас оружия

США имеют «практически неограниченный запас» вооружений. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, запасы боеприпасов страны «никогда не были выше и лучше, чем сейчас».

«У нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», - подчеркнул политик.

Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в безвозмездном раздаривании вооружений Украине. По словам нынешнего главы Белого дома, он продолжает восстанавливать вооруженные силы США, страна «достаточно запаслась» и готова «по-крупному побеждать».

Между тем Трамп допустил, что операция США против Ирана может продлиться дольше заявленных четырех-пяти недель, пишет 360.ru.

