Трамп: У США есть практически неограниченный запас оружия
США имеют «практически неограниченный запас» вооружений. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, запасы боеприпасов страны «никогда не были выше и лучше, чем сейчас».
«У нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», - подчеркнул политик.
Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в безвозмездном раздаривании вооружений Украине. По словам нынешнего главы Белого дома, он продолжает восстанавливать вооруженные силы США, страна «достаточно запаслась» и готова «по-крупному побеждать».
Между тем Трамп допустил, что операция США против Ирана может продлиться дольше заявленных четырех-пяти недель, пишет 360.ru.
