Объединяя поколения: Ремиксы и каверы хитов стали маркетинговым инструментом
Ремикс или кавер работает как маркетинговый инструмент для оригинального трека, а подобные коллаборации помогают объединять поколения слушателей, заявил НСН Даниил Крючков.
Директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков в беседе с НСН выразил мнение, что будущее российской музыкальной индустрии будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор, что соотносится с новой константой главенства эклектичного творчества.
В этом году популярность ремиксов и каверов на старые хиты значительно выросла. Этот тренд отражает более широкий культурный сдвиг, где ностальгия и переосмысление прошлого сочетаются с современными музыкальными тенденциями. Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), формула «возьми старый хит и обработай его под современный звук — по желанию можешь добавить фонк» стала одним из ключевых трендов. Крючков отметил, что ремиксы или каверы молодых артистов на легендарные хиты помогают объединять поколения слушателей.
«Ремикс или кавер работает как маркетинговый инструмент для оригинального трека. Например, услышав свежее исполнение хитов, проверенных временем, юная аудитория начинает искать истоки и открывает для себя творчество артистов-предшественников. Такие коллаборации помогают объединять поколения слушателей, создавая единый культурный бэкграунд. При этом эпоха соцсетей, вертикальных видео и пользовательского контента помогает в его модернизации, создавая новое на основе узнаваемых элементов. В несколько кликов новые сочетания мелодий мгновенно получают оценку живой аудитории, которая голосует за или против, а новый короткий формат потребления контента с его алгоритмами, приучающими нас к быстрой смене настроения, ликвидирует понятие "чистого жанра". Будущее будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор, что соотносится с новой константой главенства эклектичного творчества. Но стоит не забывать, что в работе с ремиксами и каверами важно соблюсти все нюансы в разрезе авторских прав», — сказал собеседник НСН.
Соцсети играют ключевую роль в возрождении старых хитов. Например, песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» 1993 года стала интернет-феноменом благодаря мемам и вирусным видео. Артисты используют сэмплы из старых композиций, создавая гибридные формы, которые привлекают новую аудиторию. Ремиксы и каверы часто включают современные элементы: спид-ап (ускорение трека), слоу-реверб (замедление с эффектом реверберации), а также технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания уникальных версий. Это позволяет адаптировать «классику» под актуальные музыкальные тренды. Так, многие хиты 80-х и 90-х обретают новую жизнь в формате хауса или дабстепа. Среди популярного направления переделки хитов также можно отметить лиричные интерпретации рок-композиций: акустические версии привлекают новую аудиторию.
Среди популярных ремиксов и каверов можно отметить такие композиции, как «Hoodak Mp3» от Big Baby Tape, легендарный «Мой мармеладный» Кати Лель от Instasamka, совместный ремейк Сергея Бобунца и юного диджея «Артем Пора Домой» бессмертного хита «Смысловых Галлюцинаций» «Вечно молодой», видение OG Buda и Егора Крида на песню «Плачут небеса» 2004 года выпуска, «АР» от Молодого Платона, «Я буду» от Lil Krystalll, а также переделку хита «Плохая девочка» группы «Винтаж» артистами Травма, Skidri и Dvrklxght.
Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
