Соцсети играют ключевую роль в возрождении старых хитов. Например, песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» 1993 года стала интернет-феноменом благодаря мемам и вирусным видео. Артисты используют сэмплы из старых композиций, создавая гибридные формы, которые привлекают новую аудиторию. Ремиксы и каверы часто включают современные элементы: спид-ап (ускорение трека), слоу-реверб (замедление с эффектом реверберации), а также технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания уникальных версий. Это позволяет адаптировать «классику» под актуальные музыкальные тренды. Так, многие хиты 80-х и 90-х обретают новую жизнь в формате хауса или дабстепа. Среди популярного направления переделки хитов также можно отметить лиричные интерпретации рок-композиций: акустические версии привлекают новую аудиторию.



Среди популярных ремиксов и каверов можно отметить такие композиции, как «Hoodak Mp3» от Big Baby Tape, легендарный «Мой мармеладный» Кати Лель от Instasamka, совместный ремейк Сергея Бобунца и юного диджея «Артем Пора Домой» бессмертного хита «Смысловых Галлюцинаций» «Вечно молодой», видение OG Buda и Егора Крида на песню «Плачут небеса» 2004 года выпуска, «АР» от Молодого Платона, «Я буду» от Lil Krystalll, а также переделку хита «Плохая девочка» группы «Винтаж» артистами Травма, Skidri и Dvrklxght.

Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.

