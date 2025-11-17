Рынок нейросетевой музыки вырастет до $3 млрд к 2028 году

Сейчас искусственный интеллект обучается на каталогах правообладателей, которые не получают никаких выплат за обучение ИИ, сказала НСН Ольга Ким.

Рынок генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в музыке вырастет до трех миллиардов долларов к 2028 году, а авторы музыки потенциально лишатся до 27% своих доходов, если не появится система вознаграждения за вклад человека в обучение ИИ, заявила в пресс-центре НСН директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким.

Генеративные нейросети создают десятки миллионов треков за считанные месяцы
«Мы видим тренд, что многие стриминговые сервисы говорят об отказе выплачивать роялти за менее чем тысячу прослушиваний. Технологии — это хорошо, они могут помогать творцам создавать музыку в более конструктивном варианте. Однако нельзя забывать о том, что бывают и злоупотребления нейросетями. Об этом нужно думать и беспокоиться. Музыкальная индустрия видит эти тренды. Сейчас на стримингах мы видим большое число различных ремиксов, которые появляются в огромных количествах. Мы понимаем, что такой массив этих ремиксов, нарушающих авторские права, можно сделать только с ИИ. Это большая проблема, потому что бороться с этим стандартными способами практически невозможно: блокируется один незаконный ремикс, тут же появляется еще 10. Кроме того, сейчас технологии научились создавать качественные дипфейки — подделки аватаров и голосов», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, сейчас искусственный интеллект обучается на каталогах правообладателей, которые не получают никаких выплат за обучение ИИ.

«Не стоит забывать, что ИИ обучается на контенте, который принадлежит правообладателям. К сожалению, каталоги правообладателей не получают никаких выплат за обучение этого искусственного интеллекта. Согласного исследованиям, рынок генеративного искусственного интеллекта в музыке вырастет до трех миллиардов долларов к 2028 году. В этом же исследовании говорится, что потенциально авторы музыки лишатся до 27% своих доходов, если не будет введена система вознаграждения за вклад человека в обучение ИИ», — отметила Ким.

Ранее продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.

