В России указали на три проблемы ИИ-музыкантов

Артисты, которых создаст нейросеть, смогут заработать больше человека, но у них не будет самого главного, заявил НСН Эдуард Ратников.

Искусственный интеллект способен создать исполнителя, который может быть богаче человека, но на таких выступлениях не будет ни души, ни энергии, ни качества, рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре НСН.

Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что уже в скором будущем ИИ-музыканты смогут обогнать реальных артистов по заработку. Она указала, что у них есть все необходимые инструменты для этого. Ратников не согласился с этим фактом.

«Я считаю, что такое возможно. По заработку ИИ-музыканты могут перегнать человека, но по качеству концертов, глубине и по эмоциональности — никогда. Ничто не заменит живого контакта между артистом и публикой. Бог его знает, что будет дальше, но зумеры спокойно относятся к изменениям. Кряхтят только люди из аналоговой эпохи. С другой стороны, все может быть по-другому. Поведенческая модель может очень сильно измениться за 20 лет, если мы переживем ближайшие пять, конечно», — отметил он.

Ранее Хегай заявила НСН, в чем нейросетевые музыканты уже лучше, чем живые исполнители.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
