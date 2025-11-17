Искусственный интеллект способен создать исполнителя, который может быть богаче человека, но на таких выступлениях не будет ни души, ни энергии, ни качества, рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре НСН.



Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что уже в скором будущем ИИ-музыканты смогут обогнать реальных артистов по заработку. Она указала, что у них есть все необходимые инструменты для этого. Ратников не согласился с этим фактом.

«Я считаю, что такое возможно. По заработку ИИ-музыканты могут перегнать человека, но по качеству концертов, глубине и по эмоциональности — никогда. Ничто не заменит живого контакта между артистом и публикой. Бог его знает, что будет дальше, но зумеры спокойно относятся к изменениям. Кряхтят только люди из аналоговой эпохи. С другой стороны, все может быть по-другому. Поведенческая модель может очень сильно измениться за 20 лет, если мы переживем ближайшие пять, конечно», — отметил он.



