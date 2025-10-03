Сегодня самый яркий тренд в российской музыке — это не фолк, о котором все говорят, а фонк, заявил в интервью НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.

Заслуженная артистка России Пелагея ранее заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов. В свою очередь, народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко говорил, что фолк — будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах — поп, рок, рэп — невозможно придумать что-то новое. Краев, в свою очередь, отметил, что все больше треков