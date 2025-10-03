Не фолком единым: Фонк назвали самым ярким трендом в российской музыке
Сегодня все больше треков в стиле фонк «светятся» в мировых и российских стриминговых чартах, сказал НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
Сегодня самый яркий тренд в российской музыке — это не фолк, о котором все говорят, а фонк, заявил в интервью НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
Заслуженная артистка России Пелагея ранее заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов. В свою очередь, народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко говорил, что фолк — будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах — поп, рок, рэп — невозможно придумать что-то новое. Краев, в свою очередь, отметил, что все больше треков
«Плохая новость для Пелагеи, Надежды Бабкиной и Игоря Матвиенко состоит в том, что сегодня самый яркий тренд в российской музыке — это не фолк, а фонк. И этот тренд им вряд ли понравится. Фонк — это поджанр хип-хопа с характерным "перегруженным", "кассетным" звучанием, где в большинстве случаев используется ненормативная лексика и упоминаются запрещенные вещества. Взлет этого стиля начался несколько лет в TikTok и онлайн-играх. Сегодня все больше треков в стиле фонк "светятся" в мировых и российских стриминговых чартах. Хорошая же новость заключается в том, что нынешние подростки повзрослеют, женятся, родят детей и переключатся на классическую попсу. А их дети через 15 лет будут слушать музыку своих родителей и говорить: "Какой же это отстой"», — сказал собеседник НСН.
Фонк возник в начале 2000-х годов в США. Стиль вдохновлен мемфис-рэпом — региональным поджанром хип-хоп-музыки, который появился в Мемфисе, штат Теннесси 1990-х годах. Фонк характеризуется особым звучанием, сочетающим элементы электронной музыки с винтажным ретро-звучанием. Сейчас жанр переживает ренессанс, адаптируясь к современным тенденциям и сохраняя свою уникальность.
Ранее директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков в беседе с НСН выразил мнение, что будущее российской музыкальной индустрии будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор, что соотносится с новой константой главенства эклектичного творчества.
