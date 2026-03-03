Карякин продолжит и дальше играть, несмотря на исключение из рейтинга FIDE

Российский шахматист Сергей Карякин будет выступать на соревнованиях, несмотря на исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом гроссмейстер сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее Карякина включили, а затем исключили из рейтинга FIDE.

Как отметил шахматист, он «так просто не сдастся».

«Если сейчас они мне по формальному признаку не дадут выступать, значит я найду другой вариант, где я выступить смогу. И уведомим их», - поделился Карякин.

Шахматист подчеркнул, что будет работать дальше.

