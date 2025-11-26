По ее словам, залогом успеха начинающего артиста являются доброжелательные отношения между представителями музыканта и маркетинг-командой стримингов.



«Прежде всего, нужно выстраивать долгосрочные и в идеале дружеские отношениями с редакциями и маркетинг-командами всех стримингов. Этой работой в музыкальных лейблах занимается DSP-маркетолог. Это полноценная профессия, и один из важнейших ресурсов любого лейбла, который интересует всех артистов. Если артист стабильно попадает в плейлисты, на обложки и баннеры — подключаются алгоритмы, которые подсвечивают трек большему количеству людей. Не стоит забывать, что "вирусный" успех в стриминге чаще всего кратковременный. Долгосрочность карьеры определят стратегия развития артиста», — отметила Бойчевски.

Важное преимущество стриминговых сервисов — встроенные механизмы продвижения: алгоритмы рекомендаций и кураторские плей‑листы помогают набрать первую аудиторию. Артист получает мгновенную обратную связь: детальная аналитика показывает количество прослушиваний, географию аудитории и ее предпочтения, что позволяет корректировать творческий и маркетинговый курс. Стриминги также открывают пути для монетизации — доход формируется не только из выплат за прослушивания, но и через донаты, продажу мерча или билетов при наличии интеграций. Кроме того, стриминги обеспечивают долгосрочный эффект — треки остаются в каталоге годами и могут обрести популярность даже спустя время благодаря алгоритмам или вирусному распространению.

Ранее генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов заявил в пресс-центре НСН, что на российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее.

