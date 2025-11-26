От трека к звезде: Стриминги стали новыми СМИ для молодых артистов
«Вирусный» успех в стриминге чаще всего кратковременный, однако эти платформы являются ключевым звеном для роста популярности артиста, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Стриминги являются ключевым звеном для роста популярности и формирования или укрепления аудитории артистов, ведь если артист стабильно попадает в плейлисты стриминга, на обложки и баннеры — подключаются алгоритмы, которые подсвечивают трек большему количеству людей, сказала НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.
Главная тенденция 2025 года, отмеченная TopHit: стриминг стал главным двигателем музыкальной индустрии, выводя на вершину молодых артистов с яркими, нестандартными треками, которые затем покоряют и радиоэфиры. Стриминговые сервисы стали мощным инструментом для начинающих музыкантов, открывая перед ними принципиально новые возможности. Благодаря стримингам молодые артисты могут донести свою музыку до слушателей без крупных финансовых вложений — достаточно загрузить трек через дистрибьютора или напрямую на сервис. При этом артисту не обязательно заключать контракт с лейблом: стриминги обеспечивают простую дистрибуцию и защиту авторских прав через лицензионные соглашения, а также автоматически отслеживают несанкционированное использование контента.
Бойчевски назвала стриминги ключевым звеном для роста популярности артиста.
«Стриминги — новый инструмент маркетинга и новые СМИ. Именно их редакции открывают новые имена, подсвечивают новых героев и отмечают новые релизы. Так что для популярности и формирования или укрепления аудитории стриминги являются ключевым звеном. Но в доходной части гастролирующего артиста пока ничего не заменит концерты», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, залогом успеха начинающего артиста являются доброжелательные отношения между представителями музыканта и маркетинг-командой стримингов.
«Прежде всего, нужно выстраивать долгосрочные и в идеале дружеские отношениями с редакциями и маркетинг-командами всех стримингов. Этой работой в музыкальных лейблах занимается DSP-маркетолог. Это полноценная профессия, и один из важнейших ресурсов любого лейбла, который интересует всех артистов. Если артист стабильно попадает в плейлисты, на обложки и баннеры — подключаются алгоритмы, которые подсвечивают трек большему количеству людей. Не стоит забывать, что "вирусный" успех в стриминге чаще всего кратковременный. Долгосрочность карьеры определят стратегия развития артиста», — отметила Бойчевски.
Важное преимущество стриминговых сервисов — встроенные механизмы продвижения: алгоритмы рекомендаций и кураторские плей‑листы помогают набрать первую аудиторию. Артист получает мгновенную обратную связь: детальная аналитика показывает количество прослушиваний, географию аудитории и ее предпочтения, что позволяет корректировать творческий и маркетинговый курс. Стриминги также открывают пути для монетизации — доход формируется не только из выплат за прослушивания, но и через донаты, продажу мерча или билетов при наличии интеграций. Кроме того, стриминги обеспечивают долгосрочный эффект — треки остаются в каталоге годами и могут обрести популярность даже спустя время благодаря алгоритмам или вирусному распространению.
Ранее генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов заявил в пресс-центре НСН, что на российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее.
