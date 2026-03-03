Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков
Компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для энергетических напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Отмечается, что заявитель «ПепсиКо» подал заявки на регистрацию в октябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации пяти брендов в феврале 2026-го.
Производитель сможет продавать и выпускать в РФ энергетические, изотонические, обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью товарными знаками.
Ранее компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи часов и автомобилей, пишет 360.ru.
