Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков

Компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для энергетических напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Отмечается, что заявитель «ПепсиКо» подал заявки на регистрацию в октябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации пяти брендов в феврале 2026-го.

Производитель сможет продавать и выпускать в РФ энергетические, изотонические, обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью товарными знаками.

Ранее компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи часов и автомобилей, пишет 360.ru.

