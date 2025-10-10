«Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы
Режиссер сериала «Громко и честно» Кирилл Алехин признался спецкору НСН, что лично отбирал героев для проекта, а сами музыканты рассказали, каково им предстать в амплуа киноактеров.
Музыка, вызывающая настоящие чувства, вряд ли писалась продюсерскими центрами и SMM-специалистами, это песни тех людей, которые переживают то, что и обычный человек, сказал спецкору НСН режиссер проекта «Громко и честно» Кирилл Алехин.
В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» накануне прошла премьера документального сериала-путешествия «Громко и честно». На мероприятии присутствовали и сами герои киноленты — группы «Бонд с кнопкой», passmurny, Soltwine, Truckdrivers и Yerkatt, а также известные актеры и музыканты. Сериал рассказывает о новой волне независимой российской музыки. Съемочная группа за пять месяцев проехала 30 тысяч километров по 11 городам, чтобы снять пять фильмов о молодых коллективах. Группы «Бонд с кнопкой» и Yerkatt на съемках проекта смогли записать новые песни. В кулуарах киномузыкальной премьеры Алехин рассказал НСН, как сам воспринимает получившийся кинопроект.
«Люди сложные и многогранные. Конечно, за 20-25 минут невозможно показать человека во всем его объеме, раскрыть все его грани, страхи, надежды, тревоги, весь опыт. Мы сняли колоссальное количество материала с каждой группой — это два-три диска по пять терабайт. У меня на полке уже целый склад этих дисков. Каждый фильм фокусируется на одной самой важной, с нашей точки зрения, теме или истории музыкантов. Каждая серия проходит через меня с определенным тегом. Например, «Бонд с кнопкой» — это страсть. Страсть к музыке, страсть к тому, что делаешь, это та страсть, которая поглощает и сжигает, которая движет человеком. А вот Soltwine отражается искренностью и принятием мира таким, какой он есть на самом деле — без драмы и пессимизма. Серия про passmurny — история о ребятах, которые уже много лет упорно делают лучшую группу в стране. У них есть такая цель, они ее чувствуют и к ней идут. Уральские панки Truckdrivers — ребята, которые вокруг музыки построили свой мир. Пятая серия посвящена Yerkatt. Это двухметровый армянин из Якутска, чьи песни ты потом включаешь и сталкиваешь с парадоксом, ведь он поет нежнейший философский soul. Я думаю, в своем проекте мы смогли поймать те мотивации, те страхи, те тревоги, которые действительно движут нашими героями», — признался режиссер проекта.
Отвечая на вопрос о том, почему выбор темы для сериала пал именно на инди-рок, а не на популярный нынче фолк, Алехин, чуть растрогавшись, указал на искренность инди-музыки и рассказал, как происходил отбор групп для проекта.
«Я — человек не из музыки, я — киношник. Я музыку воспринимаю так же, как 99% обычных людей. Есть музыка, которая проникает в душу, которая что-то там будит, заставляет испытывать переживания, что-то вспоминать, плакать. Зачастую оказывается, что такие песни запустили далеко не продюсерские центры и не SMM-специалисты их выпестовали в соцсетях. Это песни тех людей, которые переживают то, что и обычный человек — и влюбленность, и тревоги, и надежды. В этих людях есть все, и они поют об этом, не думая о рейтингах. Именно поэтому музыка оказывается честнее и пронзительнее, чем классический поп», — рассказал Алехин спецкору НСН.
По его словам, героев для проекта он выбирал лично, внимательно слушая их песни, знакомясь с их творчеством и стараясь проникнуться им.
«Когда моей дочери было шесть лет, а было это три года назад, мы каждые выходные ездили на дачу. Дорога в одну сторону занимала 1,5 часа. Мы включали плейлист «Новинки русского инди». Это 100 групп, про которые я раньше ничего не слышал. И вот если песня попадает одновременно в тебя и в ребенка, и вы оба что-то чувствуете, смеетесь, плачете и так далее, то, наверное, это хорошая песня. Ми выбирали группы, вообще не смотря на рейтинги. Нам в этом помог Саша Крамской — музыкальный продюсер проекта, да и по жизни. Он прислал мне 100-200 инди-групп, на которые стоит обратить внимание. Я слушал все два месяца. Для меня было важно, чтобы и музыка была хорошая, чтобы была палитра жанров и настоящий герой. В итоге вот мы остановились на пяти группах, благодаря которым родился этот сериал», — отметил режиссер.
В свою очередь, директор группы «Бонд с кнопкой» Илья Зинин рассказал спецкору НСН, что именно во время съемок «Громко и честно» появилась идея совместного выступления с детским хором, которая потом легла в основу записи песни «Любовь» с нового альбома группы.
«Мы попали в этот сериал довольно неожиданным для нас образом. С нами связался режиссер проекта, мы встретились, показали ему свой график. Он отметил те события, которые хотел бы показать. Так мы и провели все лето вместе. Съемочная группа ездила с нами и в «Ночлежку», и в Донской монастырь, и в Нефтекамск. Потом «Бонд с кнопкой» выступал на фестивале в Выксе. Там родилась идея сделать второе выступление, более камерное, с детским хором. Тогда и состоялась первая репетиция с хором. Все просто влюбились в происходящее», — рассказал Зинин.
Сам лидер «Бонда с кнопкой» Илья Золотухин был немногословен — то ли от природной стеснительности, то ли от волнения — но все же признался, что после выступления с детским хором жить стало красивее.
«За время съемок этого сериала я обрел друга — Кирилла. Это крайне ценно. Кроме того, дети из Выксы спели мои песни, после чего стало крайне красиво жить. Наверное, это лучшее, что я делал», — отметил артист.
«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Сегодня коллектив является одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. К слову, согласно страничке коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки «Бонда» послушали почти пять миллионов человек.
Одна из серий проекта посвящена passmurny — российскому музыкальному коллективу, родившемуся в Чебоксарах и состоящему из Александра Дарчиева (вокалист и автор песен), Егора Камагина (гитарист) и Никиты Семенова (клавишник и аранжировщик). Артисты признались спецкору НСН, что постарались уместить в одну серию все, что только возможно.
«Мне кажется, 20-минутного формата интервью не хватит для описания даже одного человека, а нас — целых три. И помимо нас есть еще огромная компания, семья людей, которых мы хотели подсветить. Поэтому здесь, в сериале, наверное, сделано все, что возможно. И я думаю, что в формате вот этого 20-минутного фрагмента действительно удалось показать одну из наших граней, продемонстрировать историю нашей группы. Мы обсуждали примеры, когда какие-то хорошие музыканты появляются в фильмах. Например, Игги Поп у Джима Джармуша. Этот опыт нас вдохновил! Мы — личности творческие, разноплановые, да и в целом иметь такой киноопыт было очень приятно. Если появятся люди, которые также захотят нас подсветить, то мы согласимся с огромным удовольствием», — поделились музыканты.
Soltwine (Андрей Волобуев), в свою очередь, назвал свое участие в проекте «Громко и честно» настоящей радостью.
«Я искренне рад, что ребята позвали меня в этот проект. Это была просто радость участвовать в такой большой истории. И я получил большое удовольствие, когда мы снимали это всю весну и лето. Было много порой утомительных сцен, съёмочных дней. Но всё это того стоило. Надеюсь, что сегодня вы проникнетесь нашей большой работой», — признался музыкант.
Проект стал продолжением документального сериала «Громко и нежно», который в 2023 году собрал более пяти миллионов просмотров «ВКонтакте», в видеосервисах ОККО, Chill и бортовых медиаплеерах авиакомпаний, а также получил приз за лучшую режиссуру на фестивале Rio Webfest в Бразилии и за лучший документальный сериал на Minnesotta WebFest в США. «Громко и честно» доступен для просмотра во «ВКонтакте» с 10 октября 2025 года. Проект создан при поддержке Института развития интернета.
«Громко и честно» представляет собой уникальное исследование современной музыкальной сцены России. Невозможно не отметить уютную атмосферу каждой из серии. При просмотре испытываешь самые разные эмоции — от детской наивной радости до вполне себе взрослой ноющей боли внутри. Но самое важное то, что эти чувства есть, они откликаются в каждом человеке, так или иначе причастном к происходящему на экране. Это могут быть поклонники музыкантов, журналисты, случайные прохожие, кинокритики, ценители и любители искусства. Вряд ли кто-то остался равнодушным, лишив себя возможности почувствовать себя живым.
Ранее спецкор НСН побывал на предпрослушивании альбома группы «Бонд с кнопкой» под названием «Дом». На мероприятии Илья Золотухин рассказал о новом альбоме, поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу
- «Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы
- Киев поддержал идею перемирия на время Олимпиады 2026 года
- Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot
- В Волгоградской области при взрыве боеприпаса погибли два человека
- В России за месяц подешевели овощи и фрукты
- На заводе в Теннесси в США произошел взрыв
- «Осень в душе»: Почему в фильме «Лермонтов» изменили дату дуэли
- Латвия депортирует более 800 россиян за нарушение миграционного режима
- Трамп поблагодарил Путина за слова поддержки после решения Нобелевского комитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru