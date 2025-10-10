В свою очередь, директор группы «Бонд с кнопкой» Илья Зинин рассказал спецкору НСН, что именно во время съемок «Громко и честно» появилась идея совместного выступления с детским хором, которая потом легла в основу записи песни «Любовь» с нового альбома группы.



«Мы попали в этот сериал довольно неожиданным для нас образом. С нами связался режиссер проекта, мы встретились, показали ему свой график. Он отметил те события, которые хотел бы показать. Так мы и провели все лето вместе. Съемочная группа ездила с нами и в «Ночлежку», и в Донской монастырь, и в Нефтекамск. Потом «Бонд с кнопкой» выступал на фестивале в Выксе. Там родилась идея сделать второе выступление, более камерное, с детским хором. Тогда и состоялась первая репетиция с хором. Все просто влюбились в происходящее», — рассказал Зинин.



Сам лидер «Бонда с кнопкой» Илья Золотухин был немногословен — то ли от природной стеснительности, то ли от волнения — но все же признался, что после выступления с детским хором жить стало красивее.



«За время съемок этого сериала я обрел друга — Кирилла. Это крайне ценно. Кроме того, дети из Выксы спели мои песни, после чего стало крайне красиво жить. Наверное, это лучшее, что я делал», — отметил артист.

«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Сегодня коллектив является одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. К слову, согласно страничке коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки «Бонда» послушали почти пять миллионов человек.

