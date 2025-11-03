Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе

Ранее сервис «МТС Музыка» выяснил, что число прослушиваний русской фолк-музыки в период с конца апреля по конец октября 2025-го выросло на 44% год к году. Исследование есть в распоряжении НСН.

По данным источника, чаще всего композиции этого жанра звучат в Красноярском крае, Свердловской и Новосибирской областях. Отмечается, что их обычно слушают мужчины. При этом самой востребованной песней стала композиция «На горе колхоз» от ансамбля русской песни «Хмель».

На фоне этого Андрей Медонос сообщил, что у фолк-группы «Otyken» скоро выходит новая песня.