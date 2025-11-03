Продюсер «Otyken» рассказал о желании группы записать дуэт с Мадонной и Бейонсе
Продюсер Андрей Медонос в эфире НСН сообщил, что коллектив записал песни для японского исторического фильма про самураев.
Продюсер сибирской фолк-группы «Otyken» Андрей Медонос (Чернецов) в беседе с НСН рассказал о желании коллектива записать дуэт с Мадонной или Бейонсе, а также отправиться на гастроли в Японию.
Ранее сервис «МТС Музыка» выяснил, что число прослушиваний русской фолк-музыки в период с конца апреля по конец октября 2025-го выросло на 44% год к году. Исследование есть в распоряжении НСН.
По данным источника, чаще всего композиции этого жанра звучат в Красноярском крае, Свердловской и Новосибирской областях. Отмечается, что их обычно слушают мужчины. При этом самой востребованной песней стала композиция «На горе колхоз» от ансамбля русской песни «Хмель».
На фоне этого Андрей Медонос сообщил, что у фолк-группы «Otyken» скоро выходит новая песня.
«У нас каждый месяц выходит песня. 14 ноября у нас выходит композиция "Алатау". Это такой горный хребет. Песня о том, как там хорошо жить малочисленным народам. У нас концерты каждый месяц, и чаще всего в России по ним мы подписываем документ о неразглашении того, где выступаем. Поэтому я не могу сказать. Но это известные места. Иногда хочется сказать, каких высот мы достигли, но нельзя. За рубежом подписок нет. У нас все хиты с мужчинами, поэтому новый трек пора бы уже записать с женщиной. Например, с Мадонной или Бейонсе. Но вопрос в том, предложат они или нет. Не предложат — ничего. Я все равно никого не прошу записать с нами хит, пока нам сами не предложат. Я выбираю между теми предложениями по совместным трекам, которые мне приходят. Тем более я не плачу мировым звездам за это», - поделился он.
Продюсер также раскрыл, на каких международных мероприятиях скоро выступит коллектив.
«Если говорить про зарубежные выступления, то мы скоро летим с нашими спортсменами во главе с Алиной Кабаевой в Пекин на Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мы выступаем на его закрытии. Также нас сейчас очень полюбили приглашать на такие фестивали, как в Борнео, во Вьетнаме, Тайване. У них есть огромные государственные фестивали, на которых собирают исполнителей с разных островов. Нас там все время делают хедлайнерами. Также мы летим в Тайвань на большой фестиваль коренных народов. Но у меня нет задачи "лишь бы куда-то добраться". Куда приглашают — туда и едем. Я нигде не подаю заявок на участие. Я не сделал это ни разу за время существования "Otyken"», - отметил Чернецов.
По его словам, он также хотел, чтобы «Otyken» поехала на гастроли в Японию.
«Я много лет работал поставщиком меда в Японию. Я пчеловод по совместительству. Мне там очень нравится, я даже выступал на токийском телевидении и рассказывал там про сибирское здоровье. Поэтому лично я бы хотел поехать на гастроли в Японию, но там почему-то все очень долго решается. Но мы сейчас очень плотно сотрудничаем с токийским кинематографом. Сейчас в Японии идет в прокате исторический художественный фильм про самураев. В нем полностью вся музыка — наша», - добавил продюсер.
«Otyken» — музыкальная группа, состоящая из артистов, представляющих коренные народы Сибири. В своем творчестве коллектив смешивает элементы современной поп-музыки с местным народным звучанием и использует традиционные инструменты, тексты песен и языки.
Группу создал Андрей Медонос в 2015 году. Число подписчиков «Otyken» в «TikTok» превышает несколько миллионов человек. По состоянию на конец 2023 года, у группы было свыше двухсот тысяч ежемесячных слушателей на «Spotify». «Otyken» выступала на различных международных мероприятиях, в том числе на Универсиаде в Красноярске в 2019 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее основатель портала «TopHit» Игорь Краев в интервью НСН заметил, что сейчас самым ярким трендом в российской музыке является не фолк, о котором все говорят, а фонк.
