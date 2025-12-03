Артистам выгоднее: Что изменит новый стандарт сертификации музыки
Внедрение нового стандарта сертификации музыки и присвоения статусов песням и альбомам вряд ли увеличит стоимость лицензии на треки с «бриллиантовым» или «платиновым» статусом, сказал НСН Никита Данилов.
Для музыкантов-обладателей «бриллиантового», «золотого» или «платинового» статусов со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, так как они приносят наилучшую выручку. Об этом НСН заявил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.
Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система заработала с 1 декабря. Данилов отметил, что новые правила сертификации уже имеют довольно высокий статус.
«Мы приводим критерии сертификации альбомов и синглов как на физических носителях, так и на стримингах. В первую очередь мы сконцентрировались на прослушивании и скачивании музыки на стриминговых сервисах, потому что сегодня это основной канал для дистрибуции, хотя рынок физических носителей до сих пор остается довольно крупным — он составляет от 3 до 4 млрд рублей в год. Рынок же стриминговых сервисов — это порядка 38 млрд рублей в год. Правила сертификации уже имеют довольно высокий статус, поскольку членами Национальной федерации музыкальной индустрии являются десять крупнейших музыкальных лейблов и издательств, которые участвовали в подготовке этих правил. Это уже довольно серьезный акт саморегулирования. Мы надеемся и рассчитываем на то, что стриминговые сервисы также возьмут эту методологию в работу и будут помечать треки и альбомы соответствующим знаком, означающим “бриллиантовый”, “платиновый” или “золотой” статус», — сказал Данилов.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что стоимость лицензии на треки с «бриллиантовым» или «платиновым» статусом увеличится.
«Думаю, стоимость лицензии не вырастет, потому что сначала заключается договор на лицензирование, дистрибуцию музыкального произведения, фонограммы. Стоимость изначально определяется в договоре. Конечно, для артистов, которые являются обладателями “бриллиантового”, “золотого” или “платинового статусов”, со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, поскольку они популярные и приносят наилучшую выручку стримингам и лейблам и других участников рынка», — добавил он.
Ранее Данилов заявил, что без запрета на монетизацию контента, созданного искусственным интеллектом, доля креативных индустрий не сможет составить 6% от ВВП России к 2030 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
