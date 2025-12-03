Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система заработала с 1 декабря. Данилов отметил, что новые правила сертификации уже имеют довольно высокий статус.

«Мы приводим критерии сертификации альбомов и синглов как на физических носителях, так и на стримингах. В первую очередь мы сконцентрировались на прослушивании и скачивании музыки на стриминговых сервисах, потому что сегодня это основной канал для дистрибуции, хотя рынок физических носителей до сих пор остается довольно крупным — он составляет от 3 до 4 млрд рублей в год. Рынок же стриминговых сервисов — это порядка 38 млрд рублей в год. Правила сертификации уже имеют довольно высокий статус, поскольку членами Национальной федерации музыкальной индустрии являются десять крупнейших музыкальных лейблов и издательств, которые участвовали в подготовке этих правил. Это уже довольно серьезный акт саморегулирования. Мы надеемся и рассчитываем на то, что стриминговые сервисы также возьмут эту методологию в работу и будут помечать треки и альбомы соответствующим знаком, означающим “бриллиантовый”, “платиновый” или “золотой” статус», — сказал Данилов.