Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что рестораны, которые будут готовы платить за фоновую музыку, будут включать это в стоимость блюд.
Многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Многотысячные штрафы за использование фоновой музыки без разрешения правообладателя стали массово приходить владельцам точек общепита, косметологических салонов и частных клиник. Они варьируются от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. В частности, были случаи, когда штрафовали за использование иностранных треков 80-90х годов. Все нарушение фиксировали тайные гости, которые вели себя как обычные клиенты: их было не распознать, пишет Baza. Бухаров эту информацию подтвердил.
«Да, есть такое, эта история длится давно уже. Есть несколько организаций, которые этим занимаются. Я думаю, что наступит момент, когда многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег. Например, Франция тоже через это прошла, очень дорого за это платить. Отчисления сегодня зависят от количества посадочных мест и так далее, много факторов. Хотя в советское время платили за конкретное одноразовое использование песни. А сейчас очень много факторов. Как влияет количество посадочных мест? Не всегда же полная посадка, например. Поэтому рестораны будут от этого отказываться. Люди будут ужинать в тишине. Или рестораны, которые будут готовы за это платить, будут включать это в стоимость блюд. В итоге будет платить конечный потребитель», - рассказал он.
Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, передает «Радиоточка НСН».
