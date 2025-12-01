«Да, есть такое, эта история длится давно уже. Есть несколько организаций, которые этим занимаются. Я думаю, что наступит момент, когда многие рестораны будут отказываться от музыки в связи со штрафами и на фоне экономии денег. Например, Франция тоже через это прошла, очень дорого за это платить. Отчисления сегодня зависят от количества посадочных мест и так далее, много факторов. Хотя в советское время платили за конкретное одноразовое использование песни. А сейчас очень много факторов. Как влияет количество посадочных мест? Не всегда же полная посадка, например. Поэтому рестораны будут от этого отказываться. Люди будут ужинать в тишине. Или рестораны, которые будут готовы за это платить, будут включать это в стоимость блюд. В итоге будет платить конечный потребитель», - рассказал он.

Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, передает «Радиоточка НСН».

