В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров
3 марта 202609:05
Первый после приостановки полетов из-за конфликта на Ближнем Востоке самолет из Дубая доставил в Москву более ста пассажиров. Об этом сообщает аэропорт «Внуково».
Борт FZ 8489 авиакомпании Flydubai прибыл в столицу рано утром 3 марта, он успешно совершил посадку.
«Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило... 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля», - подчеркнули в аэропорту.
Между тем в Екатеринбурге приземлился первый за несколько дней рейс из Дубая, пишет Ura.ru.
