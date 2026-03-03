В Москву из Дубая доставили 118 пассажиров

Первый после приостановки полетов из-за конфликта на Ближнем Востоке самолет из Дубая доставил в Москву более ста пассажиров. Об этом сообщает аэропорт «Внуково».

Борт FZ 8489 авиакомпании Flydubai прибыл в столицу рано утром 3 марта, он успешно совершил посадку.

«Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило... 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля», - подчеркнули в аэропорту.

Между тем в Екатеринбурге приземлился первый за несколько дней рейс из Дубая, пишет Ura.ru.

