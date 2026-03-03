В Тбилиси вспыхнул пожар в здании банка
Пожар произошел в головном офисе банка Liberty Bank в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили.
По его словам, возгорание возникло в шахте грузового лифта.
«К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован», — подчеркнул Мгебришвили.
В самом Liberty Bank заявили, что работе банка ничего не угрожает. Организация продолжит процесс обслуживания клиентов в штатном режиме.
Ранее на севере Москвы подросток поджег банкомат в отделении банка, загорелись само устройство, кассовый аппарат и часть стены. Поджигатель получил ожоги, его госпитализировали, отмечает 360.ru.
