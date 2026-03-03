В Тбилиси вспыхнул пожар в здании банка

Пожар произошел в головном офисе банка Liberty Bank в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили.

По его словам, возгорание возникло в шахте грузового лифта.

«К счастью, пострадавших нет. Пожар успешно ликвидирован», — подчеркнул Мгебришвили.

В самом Liberty Bank заявили, что работе банка ничего не угрожает. Организация продолжит процесс обслуживания клиентов в штатном режиме.

