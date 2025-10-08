Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.

Башкирская группа Ay Yola прославилась после взлета на вершины хит-парадов в разных странах трека «Homay». На днях у группы вышел дебютный альбом «Ural Batyr», в котором песни исполняются на башкирском языке. Шайхитдинов объяснил, будут ли музыканты петь на русском, и рассказал о первой реакции на альбом в разных странах.

«Удерживать планку сложновато, потому что мы все-таки поем на своем родном, башкирском языке. Где-то это может быть препятствием, но как показывают цифры, которые я очень люблю, люди прониклись, и та энергия, которая заложена в самой музыке, ими воспринимается. Я читаю комментарии - люди прямо считывают ту энергию, которая заложена в песнях, на уровне ДНК. Наш альбом вошел в России в пятерку самых прослушиваемых альбомов этой недели. Песня "Kil Kotom", на которую мы и рассчитывали, что она обязательно срезонирует, как смыслами, так и музыкальным наполнением, попала в различные топы Казахстана, Турции, России и так далее. У нас очень много предложений от российских исполнителей первой величины о коллаборациях и на русском языке, и совместно на русском и башкирском. Имена пока называть не буду, но вы их всех прекрасно знаете. Есть предложения из Китая, из Катара, два предложения от очень популярных турецких исполнителей сделать совместные работы. Помимо тура по России у нас планируются поездки в четыре страны, которые мы раскроем чуть позже. Они все находятся в разных частях света. При этом в рамках октябрьского тура у нас будут две зарубежные поездки - это Турция и Казахстан», - сказал музыкант.