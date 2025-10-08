«Вершина айсберга»: Группа Ay Yola о дебютном альбоме и песнях на русском языке
Башкирская группа готовит коллаборации с российскими звездами и получила предложения о сотрудничестве из Китая, Катара и Турции, сказал в эфире НСН Руслан Шайхитдинов.
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов в интервью НСН сравнил новый альбом коллектива с мюзиклом, анонсировал гастроли в разных частях света и рассказал, появятся ли у группы песни на русском языке.
Башкирская группа Ay Yola прославилась после взлета на вершины хит-парадов в разных странах трека «Homay». На днях у группы вышел дебютный альбом «Ural Batyr», в котором песни исполняются на башкирском языке. Шайхитдинов объяснил, будут ли музыканты петь на русском, и рассказал о первой реакции на альбом в разных странах.
«Удерживать планку сложновато, потому что мы все-таки поем на своем родном, башкирском языке. Где-то это может быть препятствием, но как показывают цифры, которые я очень люблю, люди прониклись, и та энергия, которая заложена в самой музыке, ими воспринимается. Я читаю комментарии - люди прямо считывают ту энергию, которая заложена в песнях, на уровне ДНК. Наш альбом вошел в России в пятерку самых прослушиваемых альбомов этой недели. Песня "Kil Kotom", на которую мы и рассчитывали, что она обязательно срезонирует, как смыслами, так и музыкальным наполнением, попала в различные топы Казахстана, Турции, России и так далее. У нас очень много предложений от российских исполнителей первой величины о коллаборациях и на русском языке, и совместно на русском и башкирском. Имена пока называть не буду, но вы их всех прекрасно знаете. Есть предложения из Китая, из Катара, два предложения от очень популярных турецких исполнителей сделать совместные работы. Помимо тура по России у нас планируются поездки в четыре страны, которые мы раскроем чуть позже. Они все находятся в разных частях света. При этом в рамках октябрьского тура у нас будут две зарубежные поездки - это Турция и Казахстан», - сказал музыкант.
Он сравнил альбом с мюзиклом, рассказав, будут ли дальше музыканты использовать в своем творчестве эпос «Урал-батыр».
«Наш альбом — это, по сути, мюзикл. Каждая песня — это глава древнего башкирского эпоса "Урал-батыр", и в музыкальной форме это все описано: сражение в темном царстве Катила с быком, то, как крылатый конь Акбузат спускается к Урал-батыру с небес… На самом деле мы показали только вершину айсберга этого эпоса. Он настолько глубокий и многогранный, в нем такое огромное количество смыслов. По сути, это одно из первых Святых писаний, которое нас учит любви, вере в свет. Урал-батыр – жертвенная фигура. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы народ процветал, чтобы земля воскресла. Он мог выпить живую воду сам, будучи при смерти раненым, но разлил ее над Уральским хребтом и сказал: помните, что в ваших жилах, в вашей крови течет живая вода. Живая вода - это вечность, а в вечности мы можем сохранить себя только одним – добрыми делами. Раскрытие этих смыслов, цитирование этого эпоса может занять не один альбом», - пояснил Руслан.
Он также сообщил, что дебютный альбом группы Ay Yola выйдет и на виниле.
«Конечно, к концу года, где-то в конце ноября - начале декабря выйдет виниловая пластинка. Сейчас проводится мастеринг альбома для винила, заканчивается разработка конверта, описание всего. В этом году вы увидите виниловую пластинку, это 100%. Я, честно говоря, не рассматривал такой носитель как компакт-диск, но очень многие просят CD, и мы, наверное, сделаем еще и лимитированную серию CD», - заключил собеседник НСН.
В середине октября выйдет новый альбом и у группы «Бонд с кнопкой», песня которой «Кухни» в 2025 году попала на вершину многочисленных чартов. Ее лидер Илья Золотухин ранее раскрыл Telegram-каналу «Радиоточка НСН» секреты этой пластинки, а также объяснил, почему скептически относится к коллаборациям.
