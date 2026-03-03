Онищенко заявил, что женщины живут дольше мужчин на 10 лет

Женщины живут на десять лет больше мужчин, средняя суммарная продолжительность жизни - 74 года. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

«До ковида было 74, потом упало на 2 - до 72, потом восстановилось. Это средне между мужчинами и женщинами... Если у женщин продолжительность жизни на 10 лет больше, у мужчин она даже ниже 70 лет», - отметил Онищенко.

По его словам, продолжительность жизни женщин была выше и в 1990 годы. Как отметил Онищенко, на статистику влияло употребление мужчинами алкоголя, при этом женщины вели более здоровый образ жизни. Сейчас на показателях продолжительности жизни сказывается детская и подростковая смертность. По словам Онищенко, мальчиков рождается около 109, девочек - примерно 100, а к моменту вступления в детородный возраст «мальчиков остается где-то 92 на 100 девочек».

Кроме того, академик указал, что разрыв по продолжительности жизни между женщинами и мужчинами увеличивает участие последних в специальной военной операции.

Ранее Онищенко рассказал, что средняя продолжительность жизни в РФ составила 74,2 года, к 2030 году планируется выйти на уровень в 78 лет, пишет 360.ru.

