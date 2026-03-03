Лариса Долина готовит театральную премьеру
Певица, народная артистка России Лариса Долина готовит театральную премьеру. Об этом рассказал представитель исполнительницы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.
«Что касается премьеры в театре - это будет особенная постановка», - отметил Пудовкин.
Он не раскрыл деталей и подробностей проекта.
Лариса Долина уже принимает участие в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро» московского Театра на Таганке.
Ранее Лариса Долина дала большой сольный концерт в Домодедове. Исполняя финальные песни «Момент истины» и «Стена», артистка не сдержала слез, пишет 360.ru.
