Певица, народная артистка России Лариса Долина готовит театральную премьеру. Об этом рассказал представитель исполнительницы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.

«Что касается премьеры в театре - это будет особенная постановка», - отметил Пудовкин.

Он не раскрыл деталей и подробностей проекта.

Лариса Долина уже принимает участие в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро» московского Театра на Таганке.

Ранее Лариса Долина дала большой сольный концерт в Домодедове. Исполняя финальные песни «Момент истины» и «Стена», артистка не сдержала слез, пишет 360.ru.

