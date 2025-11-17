Музыка за секунды: Как ИИ создает треки и меняет индустрию

В качестве одного из свежих примеров ИИ-ловушки в музыке можно привести рок-группу под названием The Velvet Sundown, которая появилась на зарубежных стримингах в июне этого года. Количество ежемесячных слушателей коллектива на Spotify — 1,1 миллиона человек. Несмотря на «живые» фотографии в профиле и относительно качественное звучание, оказалось, что группа The Velvet Sundown на самом деле существовала только в цифровом пространстве.

Среди преимуществ использования нейросетей в музыке нельзя не отметить: доступность, ведь создавать треки можно даже без музыкального образования или каких-то специальных навыков; скорость, так как генерация новой композиции занимает минуты вместо недель; экономию, потому что снижаются затраты на запись и обработку новой песни; свободу для экспериментов.

Авторы и продюсеры могут использовать ИИ для набросков, экспериментов с аранжировками, а также ускорения рутинных процессов. При создании саундтреков под визуальный контекст в кино или играх тоже можно обратиться к нейросетям. Маркетологи и контент‑мейкеры отдают предпочтение ИИ при быстром создании фоновой музыки для роликов, подкастов и рекламы. Кроме того, нейросети помогают создавать музыку независимым артистам, которым важен аспект экономии средств.