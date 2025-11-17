Музыка за секунды: Как ИИ создает треки и меняет индустрию
Почему нейросети в музыке до сих пор вне закона, чем они угрожают слушателям и исчезнут ли живые музыканты — в материале НСН.
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальный ландшафт — от создания первых набросков до финального мастеринга. Сегодня нейросети могут писать мелодии, гармонии, биты и тексты, синтезировать вокал, а также копировать стили мировых звезд. Пользователи приложений или программ с внедренным ИИ, которых на просторах интернета уже сотни, могут получить готовую композицию буквально за считаные секунды. Однако вопросы использования нейросетей в творчестве продолжают вызывать споры в музыкальной индустрии.
В качестве одного из свежих примеров ИИ-ловушки в музыке можно привести рок-группу под названием The Velvet Sundown, которая появилась на зарубежных стримингах в июне этого года. Количество ежемесячных слушателей коллектива на Spotify — 1,1 миллиона человек. Несмотря на «живые» фотографии в профиле и относительно качественное звучание, оказалось, что группа The Velvet Sundown на самом деле существовала только в цифровом пространстве.
Среди преимуществ использования нейросетей в музыке нельзя не отметить: доступность, ведь создавать треки можно даже без музыкального образования или каких-то специальных навыков; скорость, так как генерация новой композиции занимает минуты вместо недель; экономию, потому что снижаются затраты на запись и обработку новой песни; свободу для экспериментов.
Авторы и продюсеры могут использовать ИИ для набросков, экспериментов с аранжировками, а также ускорения рутинных процессов. При создании саундтреков под визуальный контекст в кино или играх тоже можно обратиться к нейросетям. Маркетологи и контент‑мейкеры отдают предпочтение ИИ при быстром создании фоновой музыки для роликов, подкастов и рекламы. Кроме того, нейросети помогают создавать музыку независимым артистам, которым важен аспект экономии средств.
ИИ-АРТИСТЫ: ФАНТАСТИКА ИЛИ НЕИЗМЕННОЕ БУДУЩЕЕ
Виртуальные музыкальные артисты — это цифровые исполнители, созданные с помощью компьютерной графики, синтеза голоса и искусственного интеллекта. Они существуют исключительно в виртуальном пространстве, но при этом могут выпускать музыку, давать концерты и взаимодействовать с аудиторией. Такие проекты становятся все более популярными благодаря развитию технологий и открывают новые возможности для музыкальной индустрии.
Например, Мику Хацунэ — японская виртуальная певица, которая была создана в 2007 году компанией Crypton Future Media. Мику дает концерты, где ее изображение проецируется на сцену. Артистка даже сотрудничает с крупными брендами, например, Louis Vuitton. Еще один пример — Miquela — виртуальный блогер и певица. Цифровая девушка ведет аккаунты в соцсетях, выпускает музыку и сотрудничает с брендами по типу Calvin Klein и Samsung.
Российская музыкальная индустрия не отстает и потихоньку прощупывает почву трендовых ИИ-артистов. Так, буквально на минувшей неделе студенты Гнесинки и ВШЭ представили трех ИИ-музыкантов. Речь идет о VOLHV808 — исполнителе, работающем в жанре, который объединяет trap‑музыку с мотивами славянского фольклора, VCR — представительнице новой волны электронной музыки из затерянного в Сибири закрытого города и AURORA K!D — исполнителе в жанрах e‑pop и UK garage, чей визуальный стиль выдержан в эстетике Holo Mist.
Так, продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.
«Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект начал производить. В этом году появилась магистратура, посвященная использованию искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных. Некоторые представители музыкальной индустрии переживают за свою карьеру. Все студенты, которые пришли на это направление, были разных возрастов и уровней. Нам нужно было сделать так, чтобы за месяц они научились пользоваться ИИ-инструментами, а еще через месяц создали настоящий продукт», — сказала собеседница НСН.
ВЫЗОВЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Музыканты со всего мира все чаще и активнее выступают с осуждением музыки, написанной нейросетями. Буквально сегодня один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни присоединился к протесту против ИИ и добавил свой трек к выпущенному в феврале немому альбому «Is This What We Want?». Это первый за пять лет релиз музыканта. Альбом длится две минуты 45 секунд. На записи — только шипение, стук и тишина. Альбом «Is This What We Want?» создан несколькими музыкантами, среди которых Кейт Буш, The Clash, Ханс Циммер, Дэймон Албарн и другие. Артисты создали эту пластинку в знак протеста против позиции британского правительства по ИИ. В 2024 году оно предложило разрешить разработчикам нейросетей использовать для тренировки своих моделей музыкальные произведения без приобретения лицензий.
Композитор Игорь Корнелюк в беседе с НСН ранее назвал подтверждением дебилизации человечества тот факт, что некоторые слушатели сегодня выбирают музыку, созданную искусственным интеллектом.
«Не может искусственный интеллект создавать музыку. Треки — может. Но эти треки — это то, что всегда называлось формализмом. В XIX веке некоторых композиторов и писателей называли графоманами. Так и искусственный интеллект не способен создать музыку в том смысле, который вкладываем в нее мы. Музыка — язык чувств, язык души. Музыка, созданная с помощью ИИ, — это интересные опыты. Если люди выбирают такие треки, это лишний раз говорит о том, что человечество дебилизируется семимильными шагами. Это грустно. Но меня это не пугает, веселит, но не более», — уточнил он.
Однако, по его словам, за декадансом обычно следует полоса ренессанса.
Директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким, в свою очередь, заявила НСН, что рынок генеративного ИИ в музыке вырастет до трех миллиардов долларов к 2028 году, а авторы музыки потенциально лишатся до 27% своих доходов, если не появится система вознаграждения за вклад человека в обучение ИИ.
«Не стоит забывать, что ИИ обучается на контенте, который принадлежит правообладателям. К сожалению, каталоги правообладателей не получают никаких выплат за обучение этого искусственного интеллекта. Согласного исследованиям, рынок генеративного искусственного интеллекта в музыке вырастет до трех миллиардов долларов к 2028 году. В этом же исследовании говорится, что потенциально авторы музыки лишатся до 27% своих доходов, если не будет введена система вознаграждения за вклад человека в обучение ИИ», — отметила Ким.
Она уточнила, что ИИ-генераторы музыки могут выпускать порядка 10 треков в секунду, однако их качество оставляет желать лучшего. По словам Ким, российская музыкальная индустрия уже работает над созданием единого подхода к музыке, полностью сгенерированной искусственным интеллектом.
«Российская музыкальная индустрия пытается выработать единый подход к музыке, созданной ИИ. Например, «Национальная федерация музыкальной индустрии» сформулировала ряд предложений по урегулированию сферы и минимизации рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. В частности, предлагается ввести маркировку контента, созданного ИИ без творческого вклада человека. Также предлагается законодательно закрепить основополагающий принцип человеческого творчества в создании музыкальных произведений, запрет на дипфейки и синтезированные голоса без разрешения правообладателей, внедрение обязательных выплат за обучение технологии ИИ на охраняемом авторскими правами контенте и так далее», — сказала собеседница НСН.
Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода российских артистов — у популярных музыкантов она приносит до 70% заработка. Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что уже в скором будущем ИИ-музыканты смогут обогнать реальных артистов по заработку.
«Я не вижу препятствий для того, чтобы ИИ-артисты зарабатывали больше настоящих. Все инструменты те же, но у виртуальных артистов есть преимущества в виде скорости и независимости от определенного лица, которое может нести, например, репутационные риски», — сказала Хегай.
В свою очередь глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал НСН, что ИИ способен создать исполнителя, который может быть богаче человека, но на таких выступлениях не будет ни души, ни энергии, ни качества.
«По заработку ИИ-музыканты могут перегнать человека, но по качеству концертов, глубине и по эмоциональности — никогда. Ничто не заменит живого контакта между артистом и публикой. Бог его знает, что будет дальше, но зумеры спокойно относятся к изменениям. Кряхтят только люди из аналоговой эпохи. С другой стороны, все может быть по-другому. Поведенческая модель может очень сильно измениться за 20 лет, если мы переживем ближайшие пять, конечно», — отметил он.
Хегай добавила, что действительно талантливые музыканты не исчезнут из-за развития ИИ-музыки.
«Нет необходимости полностью исключать ИИ-технологии из музыкальной индустрии. Понятно, что музыканты, которые полностью самостоятельно создают музыку с помощью голоса, музыкальных инструментов и так далее, никуда не исчезнут. Эта традиция продолжается веками. Я считаю, что она никуда не уйдет. Всегда будет ценность искусства, созданного человека. Но говоря про современный рынок, где музыканты борются за охваты и прослушивания, то искусственный интеллект стал инструментом, который позволяет артистам быть конкурентоспособными. Мы говорим не только про музыку, полностью созданную ИИ, потому что степень вовлечения ИИ в процесс может быть разной — от 0% до 100%. ИИ как помощник при создании треков не убивает то, что мы привыкли видеть в музыке, — заключила эксперт.
Искусственный интеллект не заменяет музыкантов, но становится мощным инструментом как для начинающих артистов, предоставляя им шанс войти в индустрию, так и для профессионалов, предлагая им способ ускорить работу и открыть новые творческие горизонты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыка за секунды: Как ИИ создает треки и меняет индустрию
- В России указали на три проблемы ИИ-музыкантов
- В Госдуме объяснили, можно ли убрать выходные дни из расчета отпусков
- HR-эксперт опроверг тягу мужчин к «женским» профессиям
- Путин подписал закон об отработке после обучения для студентов-медиков
- Пол Маккартни выпустил трек против искусственного интеллекта
- Рок-н-ролл и гангстеры: Что делает Скорсезе виртуозом мирового кино
- От нулевых до Лескова: Создатель «Камбэка» о выборе историй для кино
- Путин присвоил Стриженовой почетное звание «Заслуженный артист РФ»
- Сотни миллионов нелегальных литров: Как проверить магазин на контрафактный алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru