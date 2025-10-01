С 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку, заявил в интервью НСН управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артем Атанесян.

Согласно масштабному исследованию ИМИ (есть в распоряжении НСН), объем рынка музыкальных стримингов в 2024 году вырос сильнее ожиданий: у одних участников рынка прогноз разошелся с реальностью на 400 миллионов рублей, у других — на три миллиарда рублей. Аналитики говорят о том, что основной прирост дает развитие экосистемных подписок.