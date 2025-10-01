Радикальная перестройка: Рынок стриминга и концертов в России вырос втрое
В российской музыкальной индустрии сменился акцент с простого роста объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки, сказал НСН Артем Атанесян.
С 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку, заявил в интервью НСН управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артем Атанесян.
Согласно масштабному исследованию ИМИ (есть в распоряжении НСН), объем рынка музыкальных стримингов в 2024 году вырос сильнее ожиданий: у одних участников рынка прогноз разошелся с реальностью на 400 миллионов рублей, у других — на три миллиарда рублей. Аналитики говорят о том, что основной прирост дает развитие экосистемных подписок.
Совокупная выручка сервисов музыкального стриминга в России в 2024 году увеличилась на 51% относительно 2023 года и достигла 38 миллиардов рублей, следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting. При этом лидером рынка по доходам является «Яндекс Музыка». Так, по итогам 2024 года компания нарастила долю на 14,2 процентных пункта. Сервис «Звук» увеличил долю на 5,9 процентных пункта. Доля VK Музыки сократилась на 6,5 процентных пункта, Apple Music — на 4,5 процентных пункта, и Spotify — на 4,7 процентных пункта. Атанесян отметил, что локальные стриминги и дистрибьюторы превратились в главные инфраструктурные центры для артистов.
«За три года российская индустрия пережила радикальную перестройку. Ушли мейджоры и зарубежные стриминг-сервисы, а локальные стриминги и дистрибьюторы превратились в главные инфраструктурные центры для артистов. Стали недоступны рекламные инструменты в запрещенных соцсетях, что заставило искать нестандартные способы маркетинга музыки: вирусные короткие ролики, креативное продвижение и укрощение алгоритмов. Стриминговый и концертный рынок выросли в среднем в три раза. Конкуренция усилилась, корпорации запустили собственные лейблы, на рынке одновременно выросло число "самодельных" музыкальных проектов и компаний. Это сдвинуло акцент с простого увеличения объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки», — сказал собеседник НСН.
Народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко ранее заявлял, что фолк — будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах — поп, рок, рэп — невозможно придумать что-то новое. Атанесян, в свою очередь, отметил, что российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
«Музыкально российская сцена последних лет балансирует между ностальгией, субкультурами и современными трендами. В чартах теперь безоговорочно доминируют местные артисты. Одновременно растет популярность "пацанской" музыки и "новых добрых" на инди-сцене. Фолк и народные мотивы усиливают новую культурную идентичность в локальной музыке. При всем при этом, российские исполнители постепенно возвращаются на международную сцену, попадая в чарты Spotify, Billboard и Shazam», — отметил Атанесян.
Ранее артист, основатель и руководитель цифрового дистрибьютора Ovokacho и лейбла Lotus Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee) заявлял, что увеличение числа релизов и доходов стримингов ведет к росту нагрузки на лейблы и дистрибьюторов. Однако, несмотря на увеличивающуюся финансовую нагрузку и ужесточение законодательства, российская музыкальная индустрия продолжит расти. Так, увеличение числа легальных подписчиков стриминговых сервисов и активное развитие независимых артистов создают позитивный прогноз для будущего индустрии в целом, ведь она продолжает трансформироваться, адаптируясь к новым реалиям, и открывает новые возможности как для артистов, так и для слушателей, отмечает «Радиоточка НСН».
