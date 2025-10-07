Помимо нового альбома группы гостям мероприятия показали одну из серий проекта «Громко и честно», который рассказывает о российской музыке. Премьера сериала состоится 10 октября. Получасовая серия была посвящена творческой жизни «Бонда с кнопкой». По словам Золотухина, создание сериала стало для него и для группы «большой любовью» и «значительной дружбой».

Золотухин рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.



«Я бы ни с кем не хотел коллабораций. Это не потому, что я весь из себя такой индивидуальный и классный. Мне кажется, фиты в настоящее время являются исключительно функциональной штукой, а не сотворчеством. Это даже не за бабки, а за респект, хайп и прочую ерунду, которая мне неинтересна. Мне писал Ваня Дмитриенко: «Илюх, хочу фит». А я ему ответил: «Вань, о чем мы будем с тобой говорить?». Мне нравится, что делает Ваня, но мы говорим об одном и том же, и я понимаю, что нам вместе нечего сказать нового. Сделать фит с Кишлаком — это смешно, забавно, это никто не послушает, но это очень весело. Сделать фит с артистом по типу Mirele — тоже весело. А делать фиты просто ради того, чтобы делать фиты — какая-то ерунда, честно говоря. В этом нет творческого смысла, какой-то вовлеченности», — поделился собеседник НСН.