«Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН выразил надежду на то, что коллектив станет новой волной «НАШЕго Радио».
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал спецкору НСН о новом альбоме, который увидит свет 17 октября, поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
Накануне состоялось закрытое предпрослушивание нового альбома группы под названием «Дом». В пластинку вошли 12 песен, пять из которых уже доступны к прослушиванию: «Кухни», «Камушки», «Не рыдай, мати», «Свои» и свежий релиз под названием «Любовь». В новом альбоме поклонники встретят еще семь новых треков: «Сидр», «Средства речи», «Иуда», «Казачья», «Сквозняки», «Мало было» и «Дом», которая и стала заглавной композицией одноименной пластинки. Интересно, что на мероприятии не было толп репортеров с камерами и миллионами вопросов. Событие было пропитано уютом и теплотой, ощущалось как посиделки с родными людьми на кухне в той самой хрущевке из песни... Говоря о новом альбоме, фронтмен группы признался, что последняя песня из новой пластинки была написала еще год назад.
«Крайнюю песню из альбома «Дом» я написал год назад. Сразу понял, что она будет заглавной. Потом год мы что-то мурыжились, перебирали камушки. Вернувшись из тура, мы начали работать над альбомом, дали пару концертов, доделали все, поработали, три месяца мы друг друга «били ногами» и сводили альбом. Я не называю то, чем я занимаюсь, творчеством. Пишу песенки, буду говорить «песенки», потому что мне нравится это слово. Новый альбом выйдет на виниле обязательно. Это произойдет в скором времени, как только мы его домастерим. Сам я не эстет, так что не прям чтобы сильно понимаю, что такое винил, но у меня есть проигрыватель. Я периодически на нем что-то слушаю», — сказал музыкант.
Помимо нового альбома группы гостям мероприятия показали одну из серий проекта «Громко и честно», который рассказывает о российской музыке. Премьера сериала состоится 10 октября. Получасовая серия была посвящена творческой жизни «Бонда с кнопкой». По словам Золотухина, создание сериала стало для него и для группы «большой любовью» и «значительной дружбой».
Золотухин рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.
«Я бы ни с кем не хотел коллабораций. Это не потому, что я весь из себя такой индивидуальный и классный. Мне кажется, фиты в настоящее время являются исключительно функциональной штукой, а не сотворчеством. Это даже не за бабки, а за респект, хайп и прочую ерунду, которая мне неинтересна. Мне писал Ваня Дмитриенко: «Илюх, хочу фит». А я ему ответил: «Вань, о чем мы будем с тобой говорить?». Мне нравится, что делает Ваня, но мы говорим об одном и том же, и я понимаю, что нам вместе нечего сказать нового. Сделать фит с Кишлаком — это смешно, забавно, это никто не послушает, но это очень весело. Сделать фит с артистом по типу Mirele — тоже весело. А делать фиты просто ради того, чтобы делать фиты — какая-то ерунда, честно говоря. В этом нет творческого смысла, какой-то вовлеченности», — поделился собеседник НСН.
Группа «Бонд с кнопкой» — победитель в номинации «Взлом» премии «Чартова Дюжина 2025». В рамках минувшего мероприятия Золотухину вручили легендарную золотую пластинку от «НАШЕго Радио» Артист трофею порадовался и выразил надежду на то, что коллектив станет новой волной «НАШЕго».
«Мне очень приятно получить пластинку от «НАШЕго Радио»: она прикольная, золотая, светится, даже симпатичная. Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем новой волной «НАШЕго Радио». Надеюсь, что что-то будет значительно иначе, что появятся новые люди на «НАШЕм». Когда-то это были группы «7Б», «ДДТ» и так далее, а теперь, надеюсь, будем мы. Хотя величины талантов, конечно, несравнимые: нам еще расти и расти. «НАШЕ Радио» пытается меняться, местами у них это даже получается. Я был очень удивлен тем фактом, что они в «Чартову дюжину» взяли песню «Любовь», хотя это песня без электрогитар вообще, без надрыва, просто песня. Спасибо за это огромное», — отметил Золотухин.
Клавишница и бэк-вокалистка «Бонда с кнопкой» Софья Беляева, в свою очередь, рассказала, что на грядущем концерте группы будет струнный квартет, а также призналась, что очень гордится лидером коллектива.
«Концерт с оркестром — это конкретно моя прихоть. У Ильи там тоже есть замашки. Более того, у нас на концерте в VK Stadium 14 ноября будет струнный квартет. У меня есть персональные хотелки: оркестр, хор и орган. Орган – моя главная история, но это касается конкретно моего сольного творчества, это не Илюхина прихоть. Мы не сможем никогда предсказать, какая шестеренка Ильи куда повернется. Илья — молодец. Я ощущаю гордость за него. Это, наверное, самый трудолюбивый человек, которого я знаю в своей жизни. Я очень не люблю слово «талант», я его презираю, я считаю, что талант — это совокупность упорства, навыков и чувства вкуса, которое, опять же, нарабатываемо. Труд, труд, еще раз труд, труд, который в тебя вкладывали другие люди. У Ильи очень интересный склад навыков. Он в каких-то вещах профан, и слава Богу: я не считаю, что ему надо было бы знать нотную грамоту. Тогда он вряд ли бы смог воспроизвести и половину вещей, которые делает. Он действует поперек всего, и это слышится, и это круто», — сказала Беляева спецкору НСН.
По ее словам, вся ноша популярности легла на плечи фронтмена группы, в то время как остальные участники могут не переживать, если вышли из дома в мятой футболке.
«Я не ощущаю успеха в своей жизни, кроме как что теперь я не всегда покупаю продукты по акции, а иногда то, что я действительно хочу купить. Это единственная разница, которая случилась. Вся фатальная популярность свалилась только на плечи Ильи, и, наверное, могу сказать славу Богу, потому что у меня есть момент свободы посмотреть на это все с стороны, как-то осознавать это и при этом не испытывать такое количество давления, не задумываться каждый раз о том, выхожу я в мятой футболке или нет. Нет такого самоконтроля, который падает на плечи с этой ношей. На данном этапе я рада, что сейчас все так, как есть», — заключила Беляева.
«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Сегодня коллектив является одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. К слову, согласно страничке коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки «Бонда» послушали почти пять миллионов человек. Поклонники отмечают, что музыка группы вызывает у них светлые чувства и заставляет погружаться в детство.
