Молодым музыкантам важно не бояться показывать свою национальную принадлежность и искать себя, а государство может помочь в развитии, рассказал автор песен и продюсер группы HAGRIN Руслан Деляев в разговоре с НСН.



В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президенту России Владимиру Путину подарили двойной винил с музыкой народов России. В издание вошли композиции группы HAGRIN, которая специализируется на жанре этно-панк и записывает треки на калмыцком языке. Деляев рассказал, что испытали музыканты, узнав о том, что их музыка дошла до самого Путина.