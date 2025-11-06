«Аналогов нет»: Как калмыцкая этно-панк музыка дошла до Путина
Группа HAGRIN скрестила невозможное и добилась невероятного успеха, заявил НСН Руслан Деляев.
Молодым музыкантам важно не бояться показывать свою национальную принадлежность и искать себя, а государство может помочь в развитии, рассказал автор песен и продюсер группы HAGRIN Руслан Деляев в разговоре с НСН.
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президенту России Владимиру Путину подарили двойной винил с музыкой народов России. В издание вошли композиции группы HAGRIN, которая специализируется на жанре этно-панк и записывает треки на калмыцком языке. Деляев рассказал, что испытали музыканты, узнав о том, что их музыка дошла до самого Путина.
«Было очень приятно и весело, что на таком официальном мероприятии прозвучал наш калмыцкий язык. А про наш калмыцкий этно-панк узнали на таком высоком уровне, тем более рассказали о нем президенту. Мы провели первый концерт весной 2022 на ежегодном Фестивале тюльпанов в Калмыкии. Мы очень давно работаем в разных жанрах музыки, электроники. Перед тем как создать группу, пробовали, экспериментировали, делали различные перформансы. где пытались соединить невозможное. На тот момент никаких аналогов не было: звучание национальных инструментов, локальных местных жанров и электронных ритмов. Мне нравится экспериментировать, жанр электро-панка дает некую свободу. Народные инструменты получили у нас не просто трендовое, а актуальное для себя звучание», — подчеркнул он.
Деляев также рассказал, как появилась идея создать именно такой коллектив.
«Искусство — это поиск впечатлений. У нас был поиск себя в этом мире, какой-то идентичности. Мы хотели найти некий баланс, чтобы все не превратилось в какую-то попсовую и потребительскую историю, а было именно погружением во внутреннюю культуру. Сейчас очень много групп в России, которые повернулись к своим корням, поэтому жанровое разнообразие большое, но никто не похож друг на друга. Каждый представляет свой народ. Такой тренд появляется, потому что есть спрос на что-то подобное. У народной культуры бескрайний ресурс. Это приводит к подъему новых имен и появлению новых артистов, которые не боятся демонстрировать свою идентичность», — отметил он.
Артист уточнил, что группа добилась успехов, в том числе, благодаря поддержке от государства.
«Мы ощущали большую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Проводятся различные фестивали, где мы можем выступить. Когда ты знаешь, что можно где-то поучаствовать в различных проектах, то нужен определенный ресурс и финансовые возможности. Музыкантам необходимы площадки, фестивали, поэтому поддержка чувствовалась», — заключил он.
Ранее член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге объяснила НСН, зачем подарила Путину пластинку с электро-панком.
