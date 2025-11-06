Подаренная президенту России пластинка с калмыцким электропанком и другими необычными композициями показывает, что наша народная музыка – это не только бабушки и балалайки, объяснила в интервью НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Накануне в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Лянге подарила Владимиру Путину две виниловые пластинки с песнями на языках народов России. Она объяснила, откуда взялись эти диски и как туда отбирались песни.