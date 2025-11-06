Лянге объяснила, зачем подарила Путину пластинку с электропанком
Президенту подарили диски с коллаборациями, показывающими, как могут сочетаться чукотский рок с русской фолктроникой, а калмыцкий электропанк с марийским рэпом.
Подаренная президенту России пластинка с калмыцким электропанком и другими необычными композициями показывает, что наша народная музыка – это не только бабушки и балалайки, объяснила в интервью НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Накануне в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Лянге подарила Владимиру Путину две виниловые пластинки с песнями на языках народов России. Она объяснила, откуда взялись эти диски и как туда отбирались песни.
«Это итог трехлетней работы проекта "Звук Евразии", который поддержан президентским Фондом культурных инициатив. Еще в 2022 году мы начали отбор из 100 коллективов современной этники. Каждый год мы выпускаем по альбому с песнями, основанными на музыкальных традициях народов России. У нас в жюри и в наставниках самые известные фольклористы в стране, это и Сергей Старостин, и профессор Бурлаков из Гнесинки, и самые успешные современные исполнители типа "Отавы Ё", Олены УУТай и так далее. Получается интересный микс. Мы хотим изменить лицо российской эстрады, чтобы оно было похоже на наше лицо, а не на какие-то бесконечные ремиксы зарубежных песен. В результате мы выпустили три альбома на виниле, сейчас идет четвертый сезон проекта, ребята гастролируют», - рассказала Лянге.
По ее словам, эти пластинки не для продажи, при этом на них сочетается несочетаемая музыка.
«У нашей аудитории достаточно долго не было выбора. У нас была попса без корней, которая что-то перепевала и все время равнялась куда-то на Запад. Я не против западной музыки, но очень странно, когда страна, где 194 народа, себя не чувствует и сама не звучит. Сейчас у нас впервые появилась возможность показать, что фольклор – это не только бабушки с балалайками, но и русский хип-хоп, и казачий драм-н-бейс, это все, что угодно. Очень важная часть проекта - это коллаборации, и она есть на том диске, который подарен президенту. Мы каждый год смотрим, кто к кому ближе. Например, у того же калмыцкого электропанка была коллаборация с марийским рэпом, которая называется "Воины леса и степи". Они даже стали выступать вместе. У нас есть прекрасная коллаборация чукотского рока и русской фолктроники - фантастическая певица Вероника Ушолик и группа Vetkafolk. Кажется, что это невозможно соединить, но самом деле это звучит просто потрясающе. Получаются межкультурные коллаборации и это очень важно», - заключила собеседница НСН.
Участник фолк-группы из Башкирии Ay Yola Руслан Шайхитдинов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о новом альбоме под названием «Ural Batyr».
