«Я хорошо отношусь к использованию искусственного интеллекта в музыке. Это своеобразный спарринг-партнер. Вы можете покидать ему какие-то идеи и посмотреть, как это примерно будет выглядеть. Мы сами использовали ИИ для того, чтобы понять стилистику, крутили по-разному. И какие-то вещи ИИ реально может подсказать. То же самое ведь можно сделать и с живыми музыкантами: взять их и пробовать в этом стиле, в другом, в третьем. С ИИ гораздо проще», — сказала собеседница НСН.

В 1994 году у Свиридовой вышел альбом «Розовый фламинго», который принес ей популярность. Клипы на песни снимали известные режиссеры, включая Михаила Хлебородова и Федора Бондарчука. Среди других хитов — «Бедная овечка», «Я слишком много знаю», «Пока». Всего дискография Свиридовой насчитывает семь полноформатных альбомов, последний из которых — «Город-река» (2017). В 2004 году Свиридова получила звание заслуженной артистки РФ.

Ранее продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.

