Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Церемония награждения победителей ежегодной премии «Итоги года» стримингового сервиса «Яндекс музыка» состоялась в Московском международном Доме музыки, сообщил спецкор НСН.
Так, звание «Артист года» досталось 20‑летнему поп‑исполнителю Ване Дмитриенко, чья аудитория за год превысила 19 миллионов слушателей. Награду Дмитриенко получил из рук Филиппа Киркорова. Совместный трек Дмитриенко с Аней Пересильд «Силуэт» был признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года».
«Артисткой года» стала Mona — общее число ее слушателей за год достигло почти 21 миллиона человек. Награждала певицу народная артистка России Валерия. В номинации «Группа года» победил коллектив «Бонд с кнопкой», которого в видеоформате поздравил спортсмен Александр Овечкин. Эта же группа получила премию «Покорители чарта» благодаря песне «Кухни», которая провела в топе чарта сервиса 85 дней.
Альбомом года признали релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte‑Cristo / Most Valuable Pirate»: все его треки вошли в чарт сервиса в первые сутки после выхода. Премию исполнителю вручил Сергей Шнуров. Треком года стала коллаборация «Худи» в исполнении Artik & Asti, Джигана и Niletto.
В номинации «Главный по лайкам» победил рэпер MACAN (Андрей Косолапов): его июльский альбом «Bratland» в день релиза добавили в «Коллекцию» один миллион раз. Победу в номинации «Главные по концертам» одержала инди‑рок‑группа «Дайте танк (!)», став лидером по числу проданных билетов за год.
«Искрой года» назвали фрешмена «темного принца», который начинал свой путь на SoundCloud. С момента выхода его дебютного сингла на стриминговых площадках количество ежемесячных слушателей в «Яндекс Музыке» выросло с нуля до 2,1 миллиона.
Наконец, «Выбор редакции» в этом году пал на мультиплатинового продюсера из Беларуси Андрея Катикова, который в 2025 году выступил в «Лужниках» на разогреве у Леонида Агутина.
Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что музыкальные чарты являются эйджистской штукой, так как основная масса пользователей — зумеры, а самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть вместе с аудиторией, а потом не стареть.
