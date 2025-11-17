«Концерты важнее стриминга»: Чем западный музыкальный рынок отличается от российского

В России артистам важнее продать билеты на концерты, а на западе — максимально подсветить свой релиз, сказал НСН Станислав Ермилов.

На российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов.

«Российский музыкальный рынок больше про концерты. Деньги больше зарабатываются на выступлениях, стриминги лишь догоняют. На европейском и западном музыкальном рынке все устроено чуть по-другому. Там концерт может быть организован ради поддержки выпуска альбома, поскольку основные деньги зарабатываются как раз на стримингах. У нас первоочередно — продать билеты на концерты или тур, а там — максимально подсветить свой релиз», — сказал собеседник НСН.

Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах.

Ранее генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски говорила НСН, что зачастую концертные деньги — самые «быстрые» и осязаемые для артиста, в то время как стриминговые доходы рассчитываются по не самой очевидной схеме и выплачиваются раз в квартал или полугодие.

ФОТО: Игорь Войдаков / НСН
