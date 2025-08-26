От «Бурановских бабушек» до Ay Yola: Как фолк-музыка стала культурным трендом
Тенденция к возрождению народных традиций продолжает укрепляться. Фолк проникает в новые жанры, видеоигры и современную культуру, становясь неотъемлемой частью музыкального ландшафта России.
Тренд на фолк-музыку активно растет в последние годы. Народные мотивы все чаще встречаются в чартах и социальных сетях, собирая миллионы просмотров и слушателей. Интерес к фольклору проявляется в разных формах. Например, ансамбль «Толока» успешно сочетает традиционные мотивы с современным звучанием, собирая миллионные просмотры. Башкирская группа Ay Yola с композицией на родном языке ворвалась в мировые чарты, заняв лидирующие позиции в США и Европе. Особую роль в популяризации фолка играет молодое поколение. Зумеры активно ищут новые формы выражения через народные мотивы, создавая уникальные музыкальные произведения. Это проявляется не только в чистом фольклоре, но и в авторской музыке с элементами народных традиций.
Аналитики «Яндекс Музыки» рассказали НСН, что в последнее время наблюдается устойчивый тренд на фолк-музыку.
«В последние годы мы отмечаем стабильный и заметный тренд: фолк-музыка становится популярной у слушателей. В чарте «Яндекс Музыки» регулярно появляются локальные артисты, работающие с фолком и его современными интерпретациями, а в редакционных проектах и рекомендациях сервиса взлетают новые звезды жанра. Экспериментируя со звучанием, образами и визуальной атрибутикой, молодые артисты преподносят фолк в ярком, стильном и свежем ключе», — рассказали НСН в стриминге.
Среди ярких фолк-исполнителей в сервисе отметили MIRAVI, Murava, TMNV и других.
«В 2025 году главными героями нашего проекта «Искра», куда попадают артисты, взлетевшие в системе персональных рекомендаций «Моя волна», неоднократно становились перспективные представители жанра: например, поп-фолк-коллектив «Полынь Folk», в том числе ставший финалистом «BandLink ШоуКейс фестиваля», и инди-фолк группа «Бонд с кнопкой», чей хит «Кухни» несколько недель занимал первую строчку чарта сервиса и сейчас продолжает оставаться в топ-3. Кроме того, «Искрами» «Яндекс Музыки» в разное время также становились: MIRAVI, королевский XVII, TMNV, Murava и другие артисты», — поделились в стриминговом сервисе.
Интерес к этнической музыке не ограничивается Россией. В США растет популярность кантри, в Скандинавии — национального вокала, а в Южной Корее традиционные мотивы успешно интегрируются в K-pop.
Участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов ранее рассказывали НСН о пути к успеху, коллаборациях и концерте перед 70-тысячной аудиторией, объяснив, почему их не стоит сравнивать с группой АИГЕЛ.
Этнические мотивы органично вписываются в современные музыкальные форматы, создавая уникальное звучание. Сочетание традиционных элементов с электронными аранжировками открывает новые горизонты для творчества и привлекает молодую аудиторию. Этот тренд показывает, что в эпоху глобализации люди все больше обращаются к своим корням, находя в традиционной культуре источник вдохновения и эмоционального комфорта.
Сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин в беседе с НСН вспомнил про коллектив «Бурановские бабушки», отметив, что в рамках популяризации народной музыки сложно превзойти тот фурор, которые произвели артистки, выступая на песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.
«Если взять историю тематики народной музыки в современном звучании в России, то сразу всплывают в памяти «Бурановские бабушки». Вот пример того, насколько подобное звучание зашло, как это было и любопытно, и интересно всему миру. И вот оно вспыхнуло и все, потому что сделать что-либо подобное или лучше — крайне сложно и даже невозможно. Я уверен, что у нас много талантливых музыкантов, работающих в этом жанре. На наш фестиваль мы регулярно приглашаем исполнительницу LILOVA. Она делает народные мотивы, очень хорошо работает: у нее хороший вокал, хорошая электронная подложка. Мне это очень нравится. Еще есть Krasa Rosa. Тоже ребята достаточно интересно работают в таком жанре», — сказал Лейкин.
Он также привел примеры внедрения в классическое техно этнических мотивов, что в свое время очаровало всю музыкальную индустрию.
«Жанр электронной музыки — техно — изначально достаточно жесткий. Поначалу сама музыка стала разбавляться просто текстом. Когда появился хаус (стиль электронной танцевальной музыки, возникший в начале 1980-х годов в Чикаго и Нью-Йорке, основанный на элементах диско, фанка и соула – прим. НСН), его «сухость» стали разбавлять всевозможными вокальными партиями. Это заходило на ура в конце 90-х — начале 2000-х. Плюс, в то время электроникой рулила Ибица, представляющая из себя симбиоз Испании со всем миром. Испанские, португальские тексты и музыка были интересны. Одним из пионеров такого творчества стал французский диджей Давид Вендетта. Для своего трека он взял вокал американского певца афганского происхождения Akram (Омар Акрам). Он пел на испанском, но с характерным арабским акцентом. Трек называется «Unidos Para La Musica». Это вызвало бурю: миллионы просмотров, хит на всех танцполах, Европы и России в том числе», — рассказал Лейкин.
По его словам, электронщики при создании треков часто обращаются к арабским, балканским и африканским мотивам.
«Потом благодаря восхождению на вершину южноафриканского диджея Black Coffee появился афрохаус. Он был пионером этой тематики, после чего возникли еще очень хорошие исполнителей так же из южной Африки. Они стали развивать и продвигать эту тематику. Еще есть очень интересная этника — «балканская». Музыка с балканскими напевами получается очень сочной. В качестве примера могу назвать отличного артиста, которого я сам неоднократно привозил в Россию — Satori (Джордж Петрович). Он сам из Голландии, но имеет южно-африканско-сербскую кровь, поэтому музыка у него очень интересная. Есть еще интересный дуэт из Нью-Йорка, который я тоже не один раз привозил в Россию, под названием «Bedouin», состоящий из этнического египтянина и иорданца. Многие диджеи, включая грандов, используют в своем творчестве сэмплы и грувы из арабской музыки. Очень интересно получается, очень достойно», — заключил Лейкин.
Народная музыка остается неотъемлемой частью русской культуры, продолжая волновать сердца слушателей своей искренностью и глубиной. Современная аудитория находит в народной музыке опору в периоды неопределенности, возможность восстановить связь с корнями, эмоциональную стабильность и успокоение через устойчивые ритмы и мелодии. Народная музыка остается живым искусством, способным говорить с каждым слушателем на языке души, сохраняя свою актуальность в любую эпоху.
Генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски, в свою очередь, приоткрыла завесу тайны, почему же народные мотивы так откликаются в русской душе.
«Русский народ — минорный. Традиции, глубоко исторически заложенные русской народной музыкой, — часть нашего культурного кода. Неважно, что мы больше не слышим народную музыку из-за того, что живем в мегаполисах, а не деревнях, не выходим на сенокос и не поем все вместе в едином порыве. Это та музыка, которая понятна русскому человеку, даже если он ее не знает. Помимо того, что такая музыка понятна уху, также ясно ее наполнение — та самая немного страдающая или радующаяся всем назло русская душа. Это важная часть фольклорной составляющей. Тренд той же самой песни Татьяны Куртуковой «Матушка» или большинства вирусящихся треков Надежды Кадышевой как раз об этом. Так было, так есть и так будет всегда. Русский человек в песенной традиции очень сильно отличается от множества других народов», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, секрет русской народной музыки заключается в простоте.
«Секрет того, почему русский фольклор сейчас залетает в тренды, заключается в простоте: там нет сложных форм, сложных музыкальных размеров. Фольклорная музыка хороша тем, что ее писал народ, а не композиторы с серьезным музыкальным образованием. Большая часть народных песен рождались сиюминутно, в процессе чего-то. Это песни о понятных вещах, которые рассказываются простым языком. Никто не делает на них сложные аранжировки, в лучшем случае их просто пытаются «омоднить», что и приводит эти треки в тренды. В русской фольклорной музыке можно найти песни на любой случай жизни: любовные страдания, расставания, роды, застолье так далее», — указала эксперт.
Русская культура переживает настоящий ренессанс. От моды до цифровых технологий — традиционные мотивы и элементы народного творчества уверенно завоевывают новые пространства. Современные дизайнеры активно используют русские народные узоры и орнаменты в своих коллекциях. От одежды до предметов интерьера — везде можно увидеть мотивы гжель, хохлома и мезенская роспись. Интерес к русской культуре проявляется возрождением народных ремесел, развитием этнотуризма, изучением фольклора и так далее.
Так, Дмитрий Черняк загорелся идеей создать на основе концепции русских традиционных силовых игр с мячом, бытовавших вплоть до начала XX века, современный командный спорт и разработал первый свод правил игры под названием «кила» (на фото ниже). Первое письменное упоминание одной из ранних форм килы появляется в 1790 году. Самим словом «кила» в некоторых регионах России назывался мяч.
«Кила — это одновременно старинная русская командная игра с мячом и современный спорт, созданный мной на ее основе. В 2012 году я решил попробовать возродить эту забытую игру и подарить нашей стране яркий национальный спорт, который стал бы ее визитной карточкой в спортивном мире. В 2014 году приступил к реализации этой задумки и уже в 2015-м основал Федерацию килы, которая объединяет на сегодняшний день тысячи любителей килы. В 2018 году к нашему движению присоединилась спортивная команда ватага из древнего города Торжок, Тверская область. Ее лидер — Игорь Кондратьев — придумал «фишку» ватаги — выходить на приветственное построение перед игрой в старинных святочных масках. Это было настолько ярко и необычно, что стало одним из символов килы в целом. А уже использовать этот образ в качестве цепляющего триггера для продвижения в инфопространстве придумал наш директор по медиа — Андрей Алексеев», — поделился Черняк.
По его словам, русская культура сейчас переживает культурный ренессанс, который, в свою очередь, приведет к возрождению и других сфер жизни.
«Нет худа без добра. Когда живому человеку и живой культуре говорят, что их «нет» - естественная реакция сделать все, чтобы громко заявить, что они есть. Нам долго пытались внушить, что мы «придаток» западной культуры, что нам нужно из кожи лезть вон, чтобы быть похожими на «священный град на холме». Только там могут быть образцы для подражания, только там источник вдохновения. Но когда ушла пелена с глаз, чары развеялись и оказалось, что за красавицей скрывается уродливое чудовище, а у кого-то даже земля из под ног ушла при виде действительного облика «града на холме», то люди, как утопающие, стали хватать ртом воздух, а точнее пытаться ухватиться за корни, чтобы не быть смытыми потоком, разбивающимся о камни. Это касается всего общества, а не только творческих людей. Мы пытаемся снова обрести себя, свою самость, свою идентичность, свою уникальность. Вспомнить, кто мы такие, вспомнить, что за нами десятки поколений предков, что у нашей страны как минимум тысячелетняя история, что мы в полном праве жить на этой земле и в полном праве строить своё будущее. Это прекрасный русский культурный ренессанс, который потянет за собой возрождение и в других сферах», — заключил Черняк.
Тенденция к возрождению народных традиций продолжает укрепляться. Фолк проникает в новые жанры, видеоигры и современную культуру, становясь неотъемлемой частью музыкального ландшафта России. Это говорит о том, что интерес к народной музыке — не временное явление, а серьезный культурный тренд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Бурановских бабушек» до Ay Yola: Как фолк-музыка стала культурным трендом
- В России рассказали об изменениях в продаже БАДов
- Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда
- Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
- Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
- «Преимуществ нет»: Бизнес не побежит в мессенджер Max после рекомендаций Минцифры
- Булыкин поспорил с главой Минспорта о книгах для футболистов
- Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ
- «Никакой синтетики!»: Онищенко заступился за школьную форму
- Онищенко объяснил, почему штамм «Стратус» не опасен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru