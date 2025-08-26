Интерес к этнической музыке не ограничивается Россией. В США растет популярность кантри, в Скандинавии — национального вокала, а в Южной Корее традиционные мотивы успешно интегрируются в K-pop.

Участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов ранее рассказывали НСН о пути к успеху, коллаборациях и концерте перед 70-тысячной аудиторией, объяснив, почему их не стоит сравнивать с группой АИГЕЛ.

Этнические мотивы органично вписываются в современные музыкальные форматы, создавая уникальное звучание. Сочетание традиционных элементов с электронными аранжировками открывает новые горизонты для творчества и привлекает молодую аудиторию. Этот тренд показывает, что в эпоху глобализации люди все больше обращаются к своим корням, находя в традиционной культуре источник вдохновения и эмоционального комфорта.

Сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин в беседе с НСН вспомнил про коллектив «Бурановские бабушки», отметив, что в рамках популяризации народной музыки сложно превзойти тот фурор, которые произвели артистки, выступая на песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

«Если взять историю тематики народной музыки в современном звучании в России, то сразу всплывают в памяти «Бурановские бабушки». Вот пример того, насколько подобное звучание зашло, как это было и любопытно, и интересно всему миру. И вот оно вспыхнуло и все, потому что сделать что-либо подобное или лучше — крайне сложно и даже невозможно. Я уверен, что у нас много талантливых музыкантов, работающих в этом жанре. На наш фестиваль мы регулярно приглашаем исполнительницу LILOVA. Она делает народные мотивы, очень хорошо работает: у нее хороший вокал, хорошая электронная подложка. Мне это очень нравится. Еще есть Krasa Rosa. Тоже ребята достаточно интересно работают в таком жанре», — сказал Лейкин.