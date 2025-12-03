Организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, в свою очередь, усомнился в том, что такое исследование отражает вкусы большинства россиян.



«Я бы вообще не задавал вопрос "кто главный артист последних 10 лет". В России не существует авторитетного национального чарта, который является прозрачным и с которым согласны все основные участники музыкального рынка. Данные "МТС Музыки" отображают предпочтения слушателей этого сервиса, а для создания чарта десятилетия придется смэтчить данные минимум еще трех российских стримингов», — отметил Бабич в беседе с НСН.

«МТС Музыка» — стриминговый сервис, входящий в холдинг «МТС Медиа». В ближайшие несколько дней сервис будет переименован в «Кион Музыка». Таким образом стриминг войдет в экосистему «Кион», что расширит его возможности за счет интеграции с другими продуктами холдинга. Сейчас, по данным экспертов индустрии, у «МТС Музыки» доля стримингов меньше 2%.

Ранее генеральный директор «Москонцерта», продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин заявил НСН, что в российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки создают благоприятный климат для их дальнейшего развития.

