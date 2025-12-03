Сергея Жукова и Агутина назвали «артистами десятилетия» вместе с Бастой
Если артист за 40 интересен аудитории в два раза его моложе, то это большое достижение, сказал НСН Дмитрий Коннов.
Музыкальные чарты являются эйджистской штукой, так как основная масса пользователей — зумеры, а самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть вместе с аудиторией, а потом не стареть, сказал НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ранее стал самым популярным артистом в России по количеству прослушиваний за последние десять лет. Об этом говорится в исследовании «МТС Музыки», которое есть в распоряжении НСН. Коннов не удивился таким результатам музыкального исследования, отметив, что треки Басты продолжают покорять чарты, несмотря на возраст артиста.
«Меня совершенно не удивляет то, что Басту назвали самым прослушиваемым артистом последнего десятилетия. Баста по-прежнему в чартах, хотя они являются очень эйджистской штукой. Получается, что творчество артиста интересно и детям, ведь основная аудитория стримингов — тинейджеры и студенты. Я считаю, что если человек за 40 интересен аудитории в два раза его моложе, то это большое достижение. Для артиста важно сначала записать первую успешную песню, при этом не остаться исполнителем одного хита. Но самое сложное в жизни артиста — сначала взрослеть, а потом не стареть. Если артист взрослеет со своей аудиторией, то она сохраняется. А если же артист становится таким же старым, как все нормальные люди, у которых нет мотивации так же хорошо выглядеть, как 20 лет назад, то аудитория теряется. Если музыкант все эти трюки выполняет, то его будут слушать, на его концерты будут собираться стадионы по несколько десятков тысяч человек. Но это доступно, скажем так, одному из миллионов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, самое плохое, что может произойти с артистом, — разочарование его аудитории. Коннов также отметил, что помимо Басты лучшими артистами последних 10 лет можно назвать Сергея Жукова, Леонида Агутина и Полину Гагарину.
«Самое плохое, что может произойти с артистом, — он превратится глазах своей аудитории в молодящееся посмешище. Аудитория может простить многое, но не это. В России начало эпохи стримингов пришлось примерно на 2015 год, хотя в инструмент именно заработка для артистов стриминги превратились в 2019-2020 годах. Задумываясь о больших национальных артистах, у меня в голове крутится группа «Руки Вверх!». Скорее всего, это происходит потому, что Сергей Жуков и тот же Баста — это люди, которые за последние 10 лет не сбавляли оборотов, несмотря на солидный возраст. И, с одной стороны, находятся в медийном пространстве аудитории 12-24, а с другой стороны, не превратились в посмешище для тех, кому глубоко за 40. Свидетельство тому — стадионные концерты, которые и Баста, и Жуков регулярно дают. Я бы сюда еще добавил Леонида Агутина, который делает свою публику элитарной в глазах поклонников, и Полину Гагарину», — отметил Коннов.
Организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, в свою очередь, усомнился в том, что такое исследование отражает вкусы большинства россиян.
«Я бы вообще не задавал вопрос "кто главный артист последних 10 лет". В России не существует авторитетного национального чарта, который является прозрачным и с которым согласны все основные участники музыкального рынка. Данные "МТС Музыки" отображают предпочтения слушателей этого сервиса, а для создания чарта десятилетия придется смэтчить данные минимум еще трех российских стримингов», — отметил Бабич в беседе с НСН.
«МТС Музыка» — стриминговый сервис, входящий в холдинг «МТС Медиа». В ближайшие несколько дней сервис будет переименован в «Кион Музыка». Таким образом стриминг войдет в экосистему «Кион», что расширит его возможности за счет интеграции с другими продуктами холдинга. Сейчас, по данным экспертов индустрии, у «МТС Музыки» доля стримингов меньше 2%.
Ранее генеральный директор «Москонцерта», продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин заявил НСН, что в российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки создают благоприятный климат для их дальнейшего развития.
