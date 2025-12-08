«Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
При присвоении песням и альбомам категорий популярности важно учитывать радиоэфиры, а стриминги должны раскрывать число прослушиваний того или иного трека, сказал НСН Игорь Краев.
Российские музыкальные стриминги по каким-то причинам не раскрывают количество прослушиваний (стримов), используемое при сертификации музыки Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ), заявил НСН основатель портала «TopHit» Игорь Краев, призвав НФМИ учитывать при подсчетах и радиоэфиры российских артистов.
НФМИ, которая объединяет 10 музыкальных лейблов и издательств с долей рынка более 50%, ранее приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система заработала с 1 декабря. Первой высшей музыкальной наградой — «Бриллиантовым диском» — был отмечен трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Краев призвал стриминги раскрывать количество стримов, на основе которого будет проводиться сертификация музыки.
«Сегодня поменялось все: механизмы работы артистов, продюсеров, лейблов, способы взаимодействия с аудиторией, принципы продвижения и продаж музыки. В наши дни основной способ заработка артистов, авторов и лейблов — не продажа физических носителей, а стриминг. Популярность хитов и их исполнителей легко измеряется количеством прослушиваний (стримов) в интернете. Именно поэтому чарты с указанием количества прослушиваний регулярно публикуют и обновляют крупнейшие мировые стриминговые платформы — Spotify и YouTube. В отличие от зарубежных коллег, российские музыкальные платформы — "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и другие — в своих чартах количество стримов не показывают. И, если вы спросите у "Яндекса" или у "VK" о причинах, то получите один ответ: "Публикация стриминговой статистики нам прямо запрещена в договорах с лейблами-правообладателями"», — сказал собеседник НСН.
Напомним, система НФМИ конвертирует количество прослушиваний на стриминговых площадках в цифры продаж. Так, согласно предложенному стандарту, эквивалентом одного проданного альбома является 5000 прослушиваний на freemium-сервисах и 1000 — на premium-сервисах. Эквивалентом одного проданного трека являются 500 и 100 прослушиваний соответственно.
По словам Краева, предлагаемая система остается непрозрачной без публичного раскрытия стримингами числа прослушиваний того или иного трека.
«И следом возникает вопрос к НФМИ, как представителям этих самых лейблов: "Может, вы поговорите со своими учредителями о том, чтобы они сняли запрет на публикацию стриминговой статистики? Хотите вы их потом делить на freemium и premium — окей, делите. Но не заставляйте платформы скрывать статистику". В целом я считаю, что "сертификация" с последующей раздачей "золотых" и "платиновых" бирюлек по стандартам прошлого века — это, конечно, никакая не помощь российской музыкальной индустрии. Это, наоборот, попытка замазать успехи российских авторов и исполнителей», — отметил Краев.
Он также призвал НФМИ учитывать количество радиоэфиров при сертификации музыки и присвоении песням и альбомам категорий популярности.
«То, что НФМИ предлагают учитывать стриминговые данные, — правильный посыл. Осталось дождаться обнародования такой статистики. Но объективная оценка успеха автора, артиста или лейбла, предполагает учет всех значимых критериев. А одним их таких критериев сегодня является присутствие песни, артиста, автора в музыкальном радиоэфире. По статистике TopHit, самые популярные хиты в России за год набирают миллион эфиров и даже более каждый. Треки топовых исполнителей, таких как Дима Билан, Zivert, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Мот, Сергей Лазарев, за год звучат на радио до четырех-пяти миллионов раз. Каждый такой эфир на радио слышат несколько десятков, сотен или тысяч человек, если мы говорим о Москве. Если миллион эфиров умножить хотя бы на сто, то получится сто миллионов прослушиваний — сто миллионов стримов», — подчеркнул Краев.
Он указал на то, что радиоэфиры приносят исполнителям и авторам песен неплохие роялти — периодические отчисления, которые выплачиваются правообладателю за право использования его интеллектуальной собственности.
«Эти миллионы эфиров — это не просто популярность, это еще и роялти, которые получают и авторы, и исполнители, и лейблы. Совсем недавно, в конце ноября, мы вручали музыкальные награды Top Hit Music Awards, которыми отмечали песни, их исполнителей и авторов. Так вот, по нашим данным, треки, стихи для которых написал поэт Михаил Гуцериев, в 2025 году прозвучали на радио более 14 миллионов раз. Песни топовых российских композиторов — Дмитрия Лорена, Дарьи Кузнецовой, Сергея Ревтова — за год набирают по 3,5-4 миллионов эфиров. И, как вы думаете, эти успехи отражены в системе "сертификации" НФМИ? Ответ простой: никак. И, я думаю, что все участники музыкальной индустрии согласятся со мной в том, что система "сертификации", не учитывающая важнейшие критерии качества, популярности хитов и заработка их создателей — нежизнеспособна», — заключил эксперт.
Ранее гендиректор НФМИ Никита Данилов рассказал НСН, что для музыкантов-обладателей «бриллиантового», «золотого» или «платинового» статусов со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, так как они приносят наилучшую выручку.
