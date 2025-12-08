«Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики

Напомним, система НФМИ конвертирует количество прослушиваний на стриминговых площадках в цифры продаж. Так, согласно предложенному стандарту, эквивалентом одного проданного альбома является 5000 прослушиваний на freemium-сервисах и 1000 — на premium-сервисах. Эквивалентом одного проданного трека являются 500 и 100 прослушиваний соответственно.

По словам Краева, предлагаемая система остается непрозрачной без публичного раскрытия стримингами числа прослушиваний того или иного трека.



«И следом возникает вопрос к НФМИ, как представителям этих самых лейблов: "Может, вы поговорите со своими учредителями о том, чтобы они сняли запрет на публикацию стриминговой статистики? Хотите вы их потом делить на freemium и premium — окей, делите. Но не заставляйте платформы скрывать статистику". В целом я считаю, что "сертификация" с последующей раздачей "золотых" и "платиновых" бирюлек по стандартам прошлого века — это, конечно, никакая не помощь российской музыкальной индустрии. Это, наоборот, попытка замазать успехи российских авторов и исполнителей», — отметил Краев.