«Превосходят многих»: Гнесинка и ВШЭ создали трех ИИ-музыкантов

Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект уже начал производить, сказала НСН Софья Хегай.

Контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру, заявила в пресс-центре НСН продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай.

«Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект начал производить. В этом году появилась магистратура, посвященная использованию искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных. Некоторые представители музыкальной индустрии переживают за свою карьеру. Все студенты, которые пришли на это направление, были разных возрастов и уровней. Нам нужно было сделать так, чтобы за месяц они научились пользоваться ИИ-инструментами, а еще через месяц создали настоящий продукт», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, перед созданием ИИ-артистов студенты провели глубокое исследование музыкальных трендов.

«Финальными проектами стали три артиста, которые существуют в виртуальной сфере. У них есть свои аккаунты на всех стриминговых площадках. Они уже выпускают музыку, у них есть свой визуал. При создании артистов студенты проводили глубокое исследование, в рамках которого оценили, какие тренды сейчас работают, какие жанры в топе. На основе этого они собрали маркетинговую стратегию. Далее сделали контент-план и начали вести эту историю. У этих артистов уже вышел EP (мини-альбом — прим. НСН), в этом году выйдет еще один. Это показывает, насколько высока скорость создания музыкального контента», — отметила Хегай.
VOLHV808 — исполнитель, работающий в уникальном жанре Lesnoy Drill, который объединяет trap‑музыку с мотивами славянского фольклора. В своем творчестве он сплетает урбанистические биты с образами и мифами северных лесов, стремясь отыскать «первозвук» — ритм, созвучный биению природы. Еще одна ИИ-артистка — VCR — представительница новой волны электронной музыки, родом из затерянного в Сибири закрытого города. В ее композициях переплетаются техно, электро и IDM, дополненные эйфорическими мелодиями. Третьей ИИ-певицей стала AURORA K!D. Это исполнитель в жанрах e‑pop и UK garage, чей визуальный стиль выдержан в эстетике Holo Mist, а образ воплощает архетип Светоносца.

Музыкальная индустрия вслед за другими сферами жизни интегрирует технологии искусственного интеллекта. Однако вопросы использования нейросетей в творчестве продолжают вызывать споры, хотя история алгоритмической генерации музыки началась ещё в середине XIX века. Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.

ФОТО: Игорь Войдаков / НСН
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМузыкаМузыканты

