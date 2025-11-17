«Превосходят многих»: Гнесинка и ВШЭ создали трех ИИ-музыкантов

VOLHV808 — исполнитель, работающий в уникальном жанре Lesnoy Drill, который объединяет trap‑музыку с мотивами славянского фольклора. В своем творчестве он сплетает урбанистические биты с образами и мифами северных лесов, стремясь отыскать «первозвук» — ритм, созвучный биению природы. Еще одна ИИ-артистка — VCR — представительница новой волны электронной музыки, родом из затерянного в Сибири закрытого города. В ее композициях переплетаются техно, электро и IDM, дополненные эйфорическими мелодиями. Третьей ИИ-певицей стала AURORA K!D. Это исполнитель в жанрах e‑pop и UK garage, чей визуальный стиль выдержан в эстетике Holo Mist, а образ воплощает архетип Светоносца.

Музыкальная индустрия вслед за другими сферами жизни интегрирует технологии искусственного интеллекта. Однако вопросы использования нейросетей в творчестве продолжают вызывать споры, хотя история алгоритмической генерации музыки началась ещё в середине XIX века. Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.

