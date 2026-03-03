Иранские беспилотники атаковали посольство США в Эр-Рияде, в результате ударов начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии. Всего по зданию дипмиссии ударило два дрона. Отмечается, что здание дипмиссии получило незначительные ущерб, а людей на территории в момент атаки не было. Как уточнил журналист Fox News Дженнифер Гриффин, никто не пострадал.

Кадры масштабного пожара в посольстве США были опубликованы Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Атака произошла в рамках масштабного ответа Ирана на атаки США и Израиля и убийство его верховного лидера.

УЩЕРБ США

Позднее журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер сообщила, что президент США Дональд Трамп пообещал Ирану ответ за атаку на американское посольство.

Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Трамп пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране, однако допускает такой сценарий. Американский лидер позже высказался более определенно:

«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю».



Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. При этом США также рассматривают возможность передислоцирования систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD и других военных средств из Южной Кореи на Ближний Восток, на случай, если война с Ираном затянется.