«Маленькая победоносная» затянулась: Трамп задумался о вводе войск в Иран
Трамп заявил, что Иран ждет ответ за удар по посольству США в Эр-Рияде и убийство американских военных, а Исламская Республика тем временем пригрозила бомбить каждый танкер, пытающийся пройти через Ормузский пролив.
Иранские беспилотники атаковали посольство США в Эр-Рияде, в результате ударов начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии. Всего по зданию дипмиссии ударило два дрона. Отмечается, что здание дипмиссии получило незначительные ущерб, а людей на территории в момент атаки не было. Как уточнил журналист Fox News Дженнифер Гриффин, никто не пострадал.
Кадры масштабного пожара в посольстве США были опубликованы Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Атака произошла в рамках масштабного ответа Ирана на атаки США и Израиля и убийство его верховного лидера.
УЩЕРБ США
Позднее журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер сообщила, что президент США Дональд Трамп пообещал Ирану ответ за атаку на американское посольство.
Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Трамп пока не рассматривает возможность наземной операции в Иране, однако допускает такой сценарий. Американский лидер позже высказался более определенно:
«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю».
Ранее американский лидер заявил, что операция против Ирана может занять больше времени, чем четыре-пять недель, и Вашингтон к этому готов. При этом США также рассматривают возможность передислоцирования систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD и других военных средств из Южной Кореи на Ближний Восток, на случай, если война с Ираном затянется.
На потери среди военнослужащих Трамп отреагировал философски.
«Мы ожидаем, что такое может происходить, к сожалению. Это может продолжаться - это может случиться снова», – сказал он в интервью Daily Mail.
Помимо прочего, стало известно о шести погибших американских военных, которые находились в Кувейте и погибли в результате «одного инцидента», пишет ABC со ссылкой на источники. Также в КСИР сообщили, что в Дубае была атакована группа из 160 военнослужащих США, в результате чего погибли более 40 человек и еще 70 получили ранения. По данным КСИР, удар был нанесен как беспилотниками, так и ракетами.
Тем временем Госдепартамент США призвал всех американцев, находящихся в зоне конфликта, немедленно покинуть более десяти государств Ближнего Востока. Речь в сообщении идет об Иране, Израиле, Бахрейне, Египте, Ираке, ОАЭ, Катаре, Иордании, Кувейте, а также Ливане, Омане, Саудовской Аравии, Сирии и Йемене.
При этом Трамп накануне заявил, что переговоры с Ираном рано или поздно состоятся, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
УГРОЗЫ ИРАНА
Тем временем Иран продолжает отвечать на атаки своих противников. Накануне он нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе, передает агентство Fars. В публикации утверждается, что речь идет также о комплексе связи Армии обороны Израиля в Беэр-Шеве и более 20 целях в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Галилее. Атака производилась с использованием беспилотников и ракет.
Помимо прочего ранее КСИР заявляли об ударе по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергли эту информацию. Майор запаса ЦАХАЛ Анна Уколова уточнила, что КСИР якобы регулярно публикует ложную информацию, манипулируя СМИ в свою пользу.
Опасную ситуацию для мировой экономики создают и угрозы КСИР сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Подобные намерения озвучил бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари, пишет агентство EFE.
«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — отметил Джабари.
Также он добавил, что если будет нужно, то КСИР готов атаковать трубопроводы в регионе и блокировать вывоз нефти. Напомним, что ранее в КСИР сообщили о полной блокировке Ормузского пролива. При этом судна в проливе уже подвергались атакам – очередной корабль был атакован накануне при попытке пройти через пролив, сообщало Tasnim. Ранее под удар попал танкер под флагом Палау у берегов Омана. Тогда пострадали четверо членов экипажа, а судно загорелось и начало тонуть.
К тому же ранее Иран нанёс удар по одному из крупнейших НПЗ в мире — саудовскому заводу ARAMCO в Рас-Таннуре. Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как действия Ирана усугубляют кризис.
«Пока цена росла, так как небезопасно проходить Ормузский пролив. Теперь же энергетический кризис будет развиваться по причине того, что удары переходят на саму нефтегазовую инфраструктуру. Это означает, что теперь вы не просто не сможете вывезти из Персидского залива, вы не сможете добывать нормально нефть или СПГ, перерабатывать. Иран сейчас тоже не может вывозить свою нефть на китайский рынок, поэтому может сократить добычу. В дальнейшем США могут блокировать экспорт нефти из Ирана, как это было с Венесуэлой», - отметил он в беседе с НСН.
Также Юшков уточнил, что иранские удары по НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что окажется выгодно для России.
«Чем дольше будут сохраняться высокие цены, тем дольше мы будем дополнительно пополнять бюджет, компании российские будут зарабатывать. Конечно, это не 150 долларов за баррель, так как это приведет к сокращению потребления, но цены условно до 100 долларов. В этом плане это нам выгодно, а конкуренции на китайском рынке с Ираном не будет. Можно ожидать, что дисконт на нашу нефть будет снижаться. Поэтому для России ситуация пока выгодна экономически», - отметил он.
КАК ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ
При этом Ирану пророчат совсем не радужные перспективы. Так, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил НСН, что Иран ударами по странам Персидского залива настроил против себя даже тех, с кем долго выстраивал партнёрские отношения, теперь этим могут воспользоваться США и Израиль в долгосрочной войне против него.
«Мы видим, что прилетает совсем не по базам, особенно что касается Эмиратов. Для Кувейта и Саудовской Аравии это все не такие больные вопросы. А для Эмиратов, которые считались Меккой финансов, одной из Мекк туризма, это серьезный урон… При этом я сомневаюсь, что и в Омане довольны, потому что там прилетело по порту, а с ним Иран выстраивал долговременные партнерские отношения, в том числе экономические...», - напомнил он.
Он уточнил, что теперь противники Ирана будут использовать его испорченные отношения с соседями себе на пользу.
«Создалась ситуация, когда США и Израиль могут использовать аравийские монархии в долговременной серьезной игре против Ирана», - заявил Балмасов.
В свою очередь научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН заявила, что Иран может месяцами вести войну с США, а если запас ракет иссякнет, будут использованы другие виды вооружения и инструменты давления.
«С одной стороны, военная выносливость Ирана и способность вести долгую войну на износ позволят ему простоять, у страны заранее создана ударная система, баллистические ракеты, дроны… Возможен быстрый расход баллистических запасов, хотя у Ирана тысячи единиц запасов. Вести ракетную войну Иран бесконечно не сможет, это недели активной фазы. Для США это тоже безумно дорого, дороже, чем Ирану. Иран может тянуть войну месяцами, но в другом формате, так как ракеты иссякнут», - рассказала она.
