Концерты vs стриминги: Что приносит артистам самые быстрые деньги
Живые выступления могут приносить артисту 50-80% от всего дохода, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Зачастую концертные деньги — самые «быстрые» и осязаемые для артиста, в то время как стриминговые доходы рассчитываются по не самой очевидной схеме и выплачиваются раз в квартал или полугодие, сказала в интервью НСН генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски.
Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах. Бойчевски отметила, что за концерты артисты получают выплаты почти сразу.
«Зачастую концертные деньги — самые «быстрые» и осязаемые для артиста. Ты получаешь предоплату, гонорар за выступление, или предоплату и гонорар от количества проданных билетов. Рассчитываются они от типа выступления: корпоратив, билетный концерт на площадке с Х-вместимостью, сборный концерт и прочее. То есть по факту выплата идет почти сразу, в то время как стриминговые деньги рассчитываются по не самой очевидной схеме и выплачиваются раз в квартал или полугодие», — сказала собеседница НСН.
Она отметила, что живые выступления могут приносить артисту 50-80% от всего дохода.
«У гастролирующего артиста концерты могут составлять от 50 до 80% дохода. Неверно говорить, что количество концертов выросло, просто в России больше нет иностранных артистов, а значит фестивали и ивент-агенты ищут замены на русском рынке. Таким образом, те, кого раньше звали не часто, потому что за те же деньги можно было позвать иностранца, сейчас рассматриваются наряду с остальными», — отметила Бойчевски.
Так, живые выступления остаются одним из самых прибыльных направлений. По данным СМИ, крупные звезды зарабатывают за выступление пять-десять миллионов рублей и выше. Средний уровень гонораров составляет 3,5-5 миллионов рублей. Корпоративные выступления приносят от 300 тысяч рублей за вечер. Цифровые сервисы, в свою очередь, предлагают стабильный, но более скромный доход.
Таким образом, выбор между концертами и стримингами зависит от целей артиста. Для быстрого получения крупных сумм выгоднее выступать вживую, но для стабильного долгосрочного дохода важно развивать присутствие на цифровых платформах. Успешные музыканты комбинируют оба способа заработка, создавая крепкую финансовую базу.
Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
