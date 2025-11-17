ИИ-генераторы музыки могут выпускать порядка 10 треков в секунду, однако их качество оставляет желать лучшего, сказала в пресс-центре НСН директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким.



«Я не могу сказать, что музыкальная индустрия крайне негативно относится к технологиям искусственного интеллекта. Не секрет, что такие технологии активно используются и живыми артистами. ИИ используют для того, чтобы дописать текст, сделать сниппет и так далее. Эти технологии помогают упростить творческий процесс, избавив артиста от некоторой головной боли. Однако стоит обратить внимание на то, что технология генеративной музыки развита настолько, что помогает делать музыку в огромном количестве», - сказала она.



Ким привела несколько конкретных примеров, подтверждающих ее слова.



«Например, ИИ-генератор музыки по итогам восьми месяцев отчитался, что 10 миллионов пользователей создали хотя бы один трек. Другой ИИ-генератор говорит, что выпускает около 10 треков в секунду. Генератор музыки от Google сообщил, что с момента его запуска два месяца назад было создано 10 миллионов треков. Исследование показало, что из 184 миллионов треков на стримингах 86% получают меньше тысячи прослушиваний. Стриминговые сервисы перегружены контентом. Это качественный контент, созданный реальными людьми. Конкуренция перед слушателями уже крайне высока. Представим, если к этому всему добавится еще и объем, производимый ИИ-генераторами, которые выдают контент еще и не самого лучшего качества», — сказала собеседница НСН.

Музыкальная индустрия вслед за прочими сферами ощущает на себе влияние ИИ‑технологий. Парадокс в том, что дискуссии о допустимости нейросетей в искусстве не утихают, хотя машинная генерация музыки насчитывает уже почти два столетия (первые эксперименты — 1850‑е). Свежий кейс — The Velvet Sundown: в июне этот якобы рок‑коллектив ворвался на международные стриминги, собрав 1,1 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify. Иллюзия была настолько убедительной — от фото до звучания — что мало кто заподозрил: группы просто не существует.

Ранее продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.