Самой популярной музыкальной эпохой стали 1990-е, выяснила МТС Музыка. Уточняется, что на треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний в плеере. При этом самой популярной музыкой у зумеров и миллениалов стали песни из нулевых, 90-е занимают второе место в топе предпочтений.

Шура отметил, что в числе его зрителей немало молодежи. В сентябре у артиста начинается юбилейный тур в честь 50-летия, первый концерт состоится в Москве 19 сентября. Певец также выступит в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Минске и Алматы.

«У меня сейчас какое-то второе пришествие, меня опять все любят. Это классно! В моем случае понятно, почему так произошло. Когда я в прошлом пел эти песни, люди взрослели, теперь они стоят на своих ногах, зарабатывают хорошие деньги. Я у них хедлайнер жизни. Меня удивляет, что дети ко мне приходят на концерты, это очень круто. Нужно ценить каждый день и благодарить Бога. Здорово, что сегодня вы нужны людям, вы поете и танцуете, это классно», - заявил он.