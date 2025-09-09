Певца Шуру озадачила новая волна популярности музыки из 1990-х
Артист, на песнях которого вырос зритель, становится для него хедлайнером жизни, сказал НСН Шура.
Певец Шура (Александр Медведев) заявил НСН, что песни 1990-х не были лучше, чем сейчас, однако них было нечто такое, что цепляет публику и сегодня.
Самой популярной музыкальной эпохой стали 1990-е, выяснила МТС Музыка. Уточняется, что на треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний в плеере. При этом самой популярной музыкой у зумеров и миллениалов стали песни из нулевых, 90-е занимают второе место в топе предпочтений.
Шура отметил, что в числе его зрителей немало молодежи. В сентябре у артиста начинается юбилейный тур в честь 50-летия, первый концерт состоится в Москве 19 сентября. Певец также выступит в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Минске и Алматы.
«У меня сейчас какое-то второе пришествие, меня опять все любят. Это классно! В моем случае понятно, почему так произошло. Когда я в прошлом пел эти песни, люди взрослели, теперь они стоят на своих ногах, зарабатывают хорошие деньги. Я у них хедлайнер жизни. Меня удивляет, что дети ко мне приходят на концерты, это очень круто. Нужно ценить каждый день и благодарить Бога. Здорово, что сегодня вы нужны людям, вы поете и танцуете, это классно», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, на вопрос, чем музыка прошлых десятилетий привлекает новую публику, нельзя ответить односложно.
«Если людям захотелось послушать музыку 90-х, и они в ней нашли что-то, хотят приходить на концерты, слава Богу, пускай так и будет. Мы не можем это никак оценивать. Я не понимаю, почему так сейчас происходит у Булановой, Кадышевой, девчонок этих очень люблю. Мы не можем говорить, что мы были крутые, у нас тексты были лучше, и мы пели красивее. Дети выбирают сами. Наверное, мы чем-то отличились в те годы, что-то в этом было», - отметил Шура.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что треки современных исполнителей лишены мелодии и смыслового содержания, потому такие композиции никогда не станут вечными. По его словам, тренд на песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой подтверждает, что аудитории нужны песни со смыслом, а не просто биты.
