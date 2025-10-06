Генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски, в свою очередь, отметила, что дорого могут стоить только те саундтреки к фильмам, которые и без фильма являются хитами известных артистов.

«Электронные артисты и композиторы вполне могут зарабатывать месячную зарплату на музыке для кино. Это так называемая «фоновая» музыка, но именно она отлично ложится в большинство сцен для кинофильмов. Это потоковое и специфичное производство, не всем артистам подходящее. Вторая категория — большие артисты с большими хитами — просто в виду известности их треки для кино стоят дорого. Для остальных категорий это пока скорее приятный бонус с ценой включения от пяти до 50 тысяч рублей за фильм», — заключила она.

Ранее директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков в беседе с НСН выразил мнение, что будущее российской музыкальной индустрии будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор.

В свою очередь, управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.

