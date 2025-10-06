Из любви к искусству или деньгам? Как рождаются саундтреки к фильмам
Песни для кино пишут не ради денег, а из любви к искусству, сказал НСН Александр Войтинский, а Надежда Бойчевски отметила, что большие артисты могут продать свои хиты киноделам за крупные суммы.
Чаще всего в кино берут уже раскрученные треки, которые привносят в фильм «чудо узнавания», а специально музыку для кинопроекта пишут только из любви к искусству, сказал НСН режиссер Александр Войтинский.
Исследование Института музыкальных инициатив (есть в распоряжении НСН) показало, что у музыкантов стало больше возможностей попасть в кинопроект. При этом общий бюджет на покупку музыки в кино не увеличился. Войтинский объяснил, что использование песен музыкантов в кино приносит им не очень большой заработок.
«Лично я бы не рискнул брать на себя подбор песен, как современных, так и какого-то определенного периода. Мое дело — поставить задачу редактору, а потом сделать финальный выбор. По-моему, использование музыки артистов в кинопроектах приносит им небольшой профит. Скорее артисты рассматривают кино как промо-инструмент, чтобы заявить о себе или, если артист уже известен, о своем актуальном треке, образе, новой грани таланта. Но если говорить о деньгах, то ощутимая для кинобюджета сумма артисту покажется незначительной. Это точно не основной заработок звезд шоу-бизнеса», — отметил он.
По его словам, продюсеры готовы платить большие деньги за использование в своем проекте музыкального хита.
«Чаще всего в кино берут раскрученные треки. Они означают всем понятный период времени, всем понятные эмоции. Раскрученные треки привносят чудо узнавания, приближают вселенную фильма к зрителю: «Так это все как у нас! Так это все про нас!». Это большая помощь фильму, именно за нее продюсеры готовы платить — за актуализацию фильма. А вот писать музыку под кино — на такое мало кто замахивается. Это редкие и достойные внимания кейсы. Во-первых, здесь уже другая степень вовлеченности в картину, а во-вторых, написать трек под задачу очень непросто. Зато если получается, то запоминается надолго. Мы вот с Мейби сделали такой уникальный трек для моего нового фильма «Яга на нашу голову». Неожиданное и наглое смешение жанров — дерзкая Мейби устроила дисс на Бабу Ягу, причем не стесняясь в выражениях. Раньше такое никому в голову не приходило! Мне очень понравилось то, что у нас получилось. Мейби крутая», — признался режиссер.
Он также отметил, что артисты, которые специально пишут музыку для того или иного проекта, делают это из любви к искусству.
«Думаю, оплата примерно одинаковая. Если артист специально пишет песню, то кажется, что это должно быть дороже, но есть одна тонкость. Когда ты покупаешь хит, то все понимают, что ты покупаешь. А если это новый трек, то он пока еще не хит. И даже если станет, а это может теоретически произойти через несколько месяцев, то уже никак не поможет продвигать фильм. В общем, песни для кино пишут не ради денег, а из любви к искусству», — подчеркнул Войтинский.
Генеральный директор «МТС Лейбл» Надежда Бойчевски, в свою очередь, отметила, что дорого могут стоить только те саундтреки к фильмам, которые и без фильма являются хитами известных артистов.
«Электронные артисты и композиторы вполне могут зарабатывать месячную зарплату на музыке для кино. Это так называемая «фоновая» музыка, но именно она отлично ложится в большинство сцен для кинофильмов. Это потоковое и специфичное производство, не всем артистам подходящее. Вторая категория — большие артисты с большими хитами — просто в виду известности их треки для кино стоят дорого. Для остальных категорий это пока скорее приятный бонус с ценой включения от пяти до 50 тысяч рублей за фильм», — заключила она.
Ранее директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков в беседе с НСН выразил мнение, что будущее российской музыкальной индустрии будет за артистами, которые пишут музыку подобно игре в конструктор.
В свою очередь, управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
