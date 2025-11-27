Zivert — поп-певица, известная своими энергичными треками и яркими клипами. В октябре 2025 года Zivert выпустила совместный трек «Банк» с рэпером Icegergert (Георгий Гергерт). В песне певица впервые попробовала себя в речитативе.



По словам Бачурина, сейчас в российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки, радио и телевидение создают благоприятный климат для их дальнейшего развития.



«Конкуренция будет возрастать от года к году. Так происходит последние несколько лет в российском музыкальном бизнесе. Сейчас действительно появляется новое мощное поколение. Конечно, следующие годы будут радовать нас не только новыми хитами, но и новыми артистами. Радио, безусловно, сохраняет свое влияние на артистов и аудиторию, точно так же, как и телевидение. Стриминг дополняет и формирует экономическое пространство для развития артистов. Огромное количество аудитории приходит, подключается именно на стримингах. Но радио и телевидение фиксируют успех артиста в стриминге. По сути, если ты в стриминге ничего не добился, то ты не будешь звучать на радио и не будешь в телевизоре. Не видно конца и края сочетанию цифрового и радиотелевизионного мира в музыкальной индустрии. Это так работает уже долгие годы, и так и будет продолжаться еще какое-то время», — отметил Бачурин.

Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил НСН, что именно ротации на радио сделали узнаваемыми многих российских артистов, обеспечив просмотры на клипах и возможность собирать стадионы.

