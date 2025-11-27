«Мощное поколение»: «Радиопевице года» Zivert пообещали серьёзную конкуренцию
Признание певицы Юлии Зиверт и ее успех - заслуга и таланта, и команды, но стриминги быстро приведут в эфир и новых конкурентов, сказал НСН продюсер Илья Бачурин.
В российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки создают благоприятный климат для их дальнейшего развития, сказал НСН генеральный директор «Москонцерта», продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) ранее стала главной певицей года на радио: ее хиты прозвучали в эфире более 4,5 миллиона раз, а «Эгоистка» получила титул «Радиохит года». В мужской категории победил Дима Билан, вновь подтвердив статус одного из самых стабильных хедлайнеров отечественной сцены. Главные музыкальные итоги 2025 года были объявлены на XII церемонии Top Hit Music Awards. Бачурин порадовался за Zivert и отметил, что певица заслужила свой успех.
«Zivert — артистка для нашего рынка очень важная и уникальная. Я искренне рад, что именно она возглавила этот чарт. Мне кажется, что причина ее победы кроется в ее искренности, в точности воспроизведения эмоций и посылов, которые близки аудитории. Она своя. При этом она очень крута в плане подачи музыкального материала, а также уровня и музыки, и текстов. Это тот случай, когда артист вкладывает душу в то, что он делает. Это абсолютно четко считывается, это очень круто и эффективно работает. Зиверт свой успех заслужила и заработала. Успех — это всегда комплекс факторов, которые сложились удачно и правильно. В данном случае, конечно, и удача, и работа команды артистки. Мы часто видим артистов с огромным потенциалом, которым очевидно не хватает помощи, поддержки команды. Зиверт — это единая машина, начинающаяся с артистки на сцене и продолжающаяся танцорами, музыкантами и менеджерами», — сказал собеседник НСН.
Zivert — поп-певица, известная своими энергичными треками и яркими клипами. В октябре 2025 года Zivert выпустила совместный трек «Банк» с рэпером Icegergert (Георгий Гергерт). В песне певица впервые попробовала себя в речитативе.
По словам Бачурина, сейчас в российской музыкальной индустрии появляются новые мощные артисты, а стриминговые площадки, радио и телевидение создают благоприятный климат для их дальнейшего развития.
«Конкуренция будет возрастать от года к году. Так происходит последние несколько лет в российском музыкальном бизнесе. Сейчас действительно появляется новое мощное поколение. Конечно, следующие годы будут радовать нас не только новыми хитами, но и новыми артистами. Радио, безусловно, сохраняет свое влияние на артистов и аудиторию, точно так же, как и телевидение. Стриминг дополняет и формирует экономическое пространство для развития артистов. Огромное количество аудитории приходит, подключается именно на стримингах. Но радио и телевидение фиксируют успех артиста в стриминге. По сути, если ты в стриминге ничего не добился, то ты не будешь звучать на радио и не будешь в телевизоре. Не видно конца и края сочетанию цифрового и радиотелевизионного мира в музыкальной индустрии. Это так работает уже долгие годы, и так и будет продолжаться еще какое-то время», — отметил Бачурин.
Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил НСН, что именно ротации на радио сделали узнаваемыми многих российских артистов, обеспечив просмотры на клипах и возможность собирать стадионы.
