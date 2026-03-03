Госдеп предписал эвакуироваться части дипломатов в Иордании, Бахрейне и Ираке
3 марта 202609:25
Государственный департамент США предписал части дипломатов из посольств в Иордании, Бахрейне и Ираке покинуть эти страны. Распоряжения об этом опубликованы на сайтах дипмиссий.
Меры связаны с угрозами безопасности.
Предписания касаются сотрудников, которые не задействованы в выполнении критически важных функций диппредставительств, и членов их семей.
Ранее Госдеп призвал американцев немедленно покинуть 15 стран Ближнего Востока, в том числе Египет, Иран, Израиль и сектор Газа, Кувейт, Ливан, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет Ura.ru.
