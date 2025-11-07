Хороводы и сексуальность: Чем россиян зацепило дарк-фолк-кабаре
Певица Matanya в эфире НСН призналась, что считает фолк-музыку сексуальной и объяснила, как хороводы на концертах спасают от одиночества.
Фолк-исполнительница Matanya (Татьяна Качурина) рассказала НСН, почему считает фолк-музыку сексуальной и как старается сделать ее более модной и эпатажной.
Новый релиз певицы возглавил редакторские подборки «Странный русский» от «VK Музыки» и «Поп-фолк» от «Звука». Matanya — российская исполнительница, ставшая полуфиналисткой телепроекта «Голос» 10. Ее псевдоним происходит от слова «матаня», разновидности частушечного жанра, и символизирует эклектичное творчество, смешивающее фольклор с современными электронными стилями, такими как Witch house и Dark ambient. Сама артистка рассказала, как пришла к эпатажному фолку.
«Я увлекалась народной музыкой до того, как это стало мейнстримом. С детства я занималась в ансамбле казачьей традиции. Затем училась в музыкальной школе по классу «народное пение», изучала и фольклор, и академическую народную певческую школу. Я даже ездила в этнографические экспедиции, в поисках первоисточника, участвовала в традиционных вечерках. В общем это была моя естественная среда. Проект «MATANYA» же родился в 2019 году, как только я переехала в Москву. Я решила совместить любимые жанры: электронную музыку и те народные мотивы, которые впитала в себя из детства. Первый мой трек «Mak» сразу попал на телевизионное шоу «Песни» на ТНТ, где мне сказали, что это не формат. Однако большая неудача стала мощным стартом и только замотивировала меня к масштабированию и росту», — сказала собеседница НСН.
Она также раскрыла, что означает жанр дарк-фолк-кабаре.
«Изначально я сформулировала свою миссию емко и масштабно: я хотела трансплантировать русскую культуру в тело новой эпохи, поэтому я занималась именно переработкой подлинного фольклора. Мои первые песни — «Мак», «Свадебная», «Утушка», а затем уже и «Казак», «Во лугах», «Источник», «Танюша», «Страдания», «Граница», «Душенька» — это работа с конкретными этнографическими находками конкретных регионов. Кстати, несколько треков — песни моей родной Липецкой области — дань уважения Родине. Параллельно я решила развивать и другое наполнение — авторский нео-фолк — композиции по мотивам народной музыки, вдохновленные русскими образами и сказкой. Это дало возможность выйти из ниши и пробудить интерес к русской культуре у тех, кто до этого ей не интересовался. Мои песни «Заворожу», «Granny song», «Царевна», «Ищу человека», «Говорила мне мама», «Пой» не являются фольклором, но рождают образы, релевантные стилю. Вообще, если говорить про стиль, то большое значение моего проекта имеет визуальная составляющая. Как я сама называю свой жанр — дарк-фолк-кабаре. Эпатажные эклектичные костюмы, танцоры, сопровождающие мое выступление в контрапункт не народной хореографией, создают уникальный коктейль, отличающий мой фолк проект от любого другого. В совокупности мы создаем шоу, где в синтезе жанров рождается свой собственный фолк», — рассказала артистка.
По признанию певицы, фолк музыка пробуждает в ней первородную энергию.
«Народный стиль сейчас на пике, так как людям важно осознавать свою идентичность. У многих пробудился интерес к корневой культуре, появились вопросы самоидентификации. Вопрос в глубине погружения. Некоторые фолк-проекты очень поверхностно вдохновляются народным вайбом, по вершкам. Кто-то же копает в глубь. И те, и те — молодцы, так как разному слушателю нужна разная музыка. Я же пытаюсь сделать фольклор модным, эпатажным, уйти от «фу, деревня». Во мне народные мотивы рожают первородную энергию. Для меня фолк — это сексуально, эта музыка пронизана энергией, музыка, которую можно многогранно интерпретировать. На моих концертах люди водят хороводы и чувствуют единение как одно большое племя, община. Во времена индивидуалистов важно ощущать целостность, сопричастность, ведь зачастую индивидуализм граничит с одиночеством», — заключила певица.
Matanya — яркий пример того, как фольклор может звучать современно и актуально, находя отклик у разной аудитории. Путь артистки — это баланс между традицией и новаторством, личной историей и универсальным языком музыки.
Директор по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук» Катя Комиссарова, в свою очередь, назвала имена перспективных артистов, в чьем творчестве активнее начали появляться элементы фолк-музыки.
«Matanya –– перспективная исполнительница, которая активно популяризирует национальную культуру через свою музыку. При этом она совмещает в своем звучании фолк и поп-музыку. Синергия фольклорного и поп звучания –– не новое явление на российской сцене. Популярность поп-фолка началась с Татьяны Куртуковой и ее трека «Матушка» и далее укрепилась за счет «взлета» артистов прошлых лет, таких как Надежда Кадышева. После этого элементы фолка стали активнее появляться в треках новых перспективных артистов. Среди имен – AY YOLA, MIRAVI, Ансамбль Толока, Белолуна, Васса Железнова и многие другие», — отметила собеседница НСН.
По ее словам, с начала 2025 года прослушивания фолк-музыки на сервисе выросли почти в два раза.
«Если говорить именно про «поп-фолк», то он сочетает в себе элементы народной и поп-музыки. От фолка жанр заимствует фольклорные мотивы в звучании и тематику текстов –– например, про любовь к природе и родным краям. От поп-музыки — яркие, запоминающиеся припевы и вирусные мотивы, рассчитанные на широкого слушателя. Популярность фолка на сервисе растет: с начала года прослушивания выросли почти вдвое, а библиотека треков продолжает расширяться», — добавила Комиссарова.
Ранее российская певица Татьяна Куртукова (Макеева) рассказала, что на своих концертах исполняет настоящие народные песни, которые зрители встречают аплодисментами.
