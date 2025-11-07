Matanya — яркий пример того, как фольклор может звучать современно и актуально, находя отклик у разной аудитории. Путь артистки — это баланс между традицией и новаторством, личной историей и универсальным языком музыки.



Директор по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук» Катя Комиссарова, в свою очередь, назвала имена перспективных артистов, в чьем творчестве активнее начали появляться элементы фолк-музыки.



«Matanya –– перспективная исполнительница, которая активно популяризирует национальную культуру через свою музыку. При этом она совмещает в своем звучании фолк и поп-музыку. Синергия фольклорного и поп звучания –– не новое явление на российской сцене. Популярность поп-фолка началась с Татьяны Куртуковой и ее трека «Матушка» и далее укрепилась за счет «взлета» артистов прошлых лет, таких как Надежда Кадышева. После этого элементы фолка стали активнее появляться в треках новых перспективных артистов. Среди имен – AY YOLA, MIRAVI, Ансамбль Толока, Белолуна, Васса Железнова и многие другие», — отметила собеседница НСН.