Федерация музыкальной индустрии приняла новые стандарты получения «платиновых» дисков
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) назвала критерии получения золотой, платиновой и бриллиантовой сертификации продаж музыкальной продукции в России. Теперь лейблы и другие участники музыкального рынка смогут ориентироваться не на западную модель подсчета, а на российские критерии.
Альбом получает статус золотого, если количество проданных копий пластинки составляет 10 000, платинового – 20 000; бриллиантового - 200 000. Под сертификацию попадают также и синглы. Сингл получает статус золотого, если количество проданных копий трека составляет 50 000, платинового - 100 000, бриллиантового - 1 000 000.
Модель сертификации НФМИ (имеется в распоряжении НСН) теперь базируется не только на количестве проданных экземпляров, но и на количестве прослушиваний (стримов), совершенных через легальные стриминговые сервисы — Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук, МТС Музыка и другие.
Такое решение отражает уже случившийся сдвиг в потреблении музыки: с каждым днем количество прослушиваний через стриминговые площадки растет вне зависимости от числа проданных копий музыкальной продукции. Таким образом, именно стримы стали адекватной мерой измерения популярности работ.
При этом количество продаж альбомов в физических и цифровых форматах, как и прежде, учитываются правилами сертификации. Система НФМИ конвертирует количество прослушиваний на стриминговых площадках в цифры продаж. В России предлагается следующий стандарт: эквивалентом одного проданного альбома является 5000 прослушиваний на freemium-сервисах и 1000 – на premium-сервисах. Эквивалентом одного проданного трека являются 500 и 100 прослушиваний соответственно.
Первый в России «Бриллиантовый диск» по новым стандартам оценки получили Джиган, Artik&Asti и Nilettо.
