Концерты, стриминги, кино: На чем сегодня зарабатывают музыканты
Основные источники дохода артиста это — концерты, монетизация прав, реклама и мерч, однако все зависит от конкретного исполнителя, сказал НСН Даниэль Блехер.
Артист может пробиться и без помощи лейблов, однако такой путь будет более тернистым, стандартными условиями сотрудничества музыканта с лейблом считаются 70/30 в пользу артиста, рассказал НСН СЕО лейбла «Саппорт Музыка» Даниэль Блехер.
Исследование Института музыкальных инициатив (есть в распоряжении НСН) показало, что концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах. Блехер объяснил рост числа концертов последствиями пандемии и ограничениями выступлений зарубежных артистов.
«Основные источники дохода артиста - это концерты, реклама, мерч и монетизация прав — стриминг или синхронизация. С чего больше всего зарабатывает артист зависит от того, какого артиста мы рассматриваем. Говоря же про стриминг, в каталоге "Саппорт Музыки" большую прибыль артистам приносят отечественные сервисы, большая часть из которой приходится на "Яндекс Музыку". Все еще зависит от конкретного артиста, так как мне известны кейсы, когда концерты — это 90% дохода проекта, а также проекты, где концерты не приносят и 20% от прибыли. Число концертов однозначно растет, так как растет спрос. Это связано и с последствиями пандемии, и с ограничениями выступлений зарубежных артистов. Народ требует зрелищ», — сказал собеседник НСН.
По его словам, артист может пробиться и без помощи лейблов, однако такой путь будет более тернистым.
«Важно понимать, что лейблы по сути своей разные. Например, "Саппорт Музыка" — выпускающий лейбл, специализирующийся в первую очередь на цифровой дистрибуции. В то же время, существуют лейблы, которые включают в себя продюсерские функции, занимаются концертами, рекламой и так далее. Стандартными условиями на рынке считаются 70/30 в пользу артиста. Главное преимущество работы с лейблом для артиста в том, что он может сконцентрироваться на работе над своим контентом, получая надежного партнера, который не меньше заинтересован в росте артиста, так как получает процент. Далее уже зависит от конкретного лейбла, его позиционирования работы с артистами, а также ресурсов, не только финансовых. Это не значит, что без лейбла невозможно стать известным и большим артистом, скорее это более тернистый и долгий путь», — добавил Блехер.
«Саппорт Музыка» (Support Music) — российский независимый лейбл, основанный Даниэлем Блехером и Борисом Брегером в 2017 году. Среди артистов, с которыми работает лейбл: СТОУНД, Masha Hima, Asenssia, Gráta, Опия и другие.
В исследовании ИМИ также говорится о том, что важным источником дохода стала синхронизация музыки в кино и сериалы. В условиях конкуренции в медийном пространстве ключевым фактором успеха стал комплексный креативный подход к продвижению: короткие форматы и нестандартное промо помогают артистам выделяться и удерживать внимание аудитории. Блехер, в свою очередь, отметил, что большое количество новых отечественных кинопроектов открывает двери для молодых музыкантов.
«За последний год количество кино и сериалов, произведенных в России, значительно выросло, и совершенно логично, что во все эти проекты нужна музыка. Тут важно понимать, как в целом устроен процесс производства кино, а именно тот факт, что про подбор музыки как правило начинают думать на этапе монтажа, а к этому моменту зачастую бюджета уже не остается, и покупать известные песни не по карману производителям. Это открывает двери для молодых музыкантов, за чьими песнями приходят супервайзеры, так как можно договориться за небольшой гонорар, а если бюджета уж совсем нет, то все решают 10 тысяч рублей за синхронизацию. Сами артисты только рады, потому что для них это прекрасная возможность быть услышанными большей аудиторией. Конечно же, бывают и случаи, когда режиссер хочет конкретную песню в конкретную сцену. Тогда с правообладателем договариваются заранее. Или еще круче, когда приходят к артисту с целью написать музыку с нуля специально для проекта. В таких случаях потолка гонорара не существует и все зависит от задачи», — заключил Блехер.
Ранее режиссер Александр Войтинский сказал НСН, что чаще всего в кино берут уже раскрученные треки, которые привносят в фильм «чудо узнавания», а специально музыку для кинопроекта пишут только из любви к искусству.
В свою очередь, управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
