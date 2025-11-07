В исследовании ИМИ также говорится о том, что важным источником дохода стала синхронизация музыки в кино и сериалы. В условиях конкуренции в медийном пространстве ключевым фактором успеха стал комплексный креативный подход к продвижению: короткие форматы и нестандартное промо помогают артистам выделяться и удерживать внимание аудитории. Блехер, в свою очередь, отметил, что большое количество новых отечественных кинопроектов открывает двери для молодых музыкантов.

«За последний год количество кино и сериалов, произведенных в России, значительно выросло, и совершенно логично, что во все эти проекты нужна музыка. Тут важно понимать, как в целом устроен процесс производства кино, а именно тот факт, что про подбор музыки как правило начинают думать на этапе монтажа, а к этому моменту зачастую бюджета уже не остается, и покупать известные песни не по карману производителям. Это открывает двери для молодых музыкантов, за чьими песнями приходят супервайзеры, так как можно договориться за небольшой гонорар, а если бюджета уж совсем нет, то все решают 10 тысяч рублей за синхронизацию. Сами артисты только рады, потому что для них это прекрасная возможность быть услышанными большей аудиторией. Конечно же, бывают и случаи, когда режиссер хочет конкретную песню в конкретную сцену. Тогда с правообладателем договариваются заранее. Или еще круче, когда приходят к артисту с целью написать музыку с нуля специально для проекта. В таких случаях потолка гонорара не существует и все зависит от задачи», — заключил Блехер.



Ранее режиссер Александр Войтинский сказал НСН, что чаще всего в кино берут уже раскрученные треки, которые привносят в фильм «чудо узнавания», а специально музыку для кинопроекта пишут только из любви к искусству.

В свою очередь, управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.

