По ее словам, «чистых» жанров в музыке не существует уже около полувека.

«Я считаю, что эклектика и смешивание жанров — это база, а не тренд. Чистых жанров не существует уже около 50-60 лет. Музыка неизбежно перетекает из одного русла в другое, эволюционирует, заимствует и делится. Я писала свои первые песни, когда никакого тренда на 90-е еще не было. Песни создавались просто для того, чтобы нам с мужем было что послушать в машине», — отметила певица.

Директор по работе с независимыми артистами и лейблами в «Pulse.» Владимир Юрченко ранее заявлял, что за последние пару лет количество независимых лейблов в России выросло в два раза. Буланова, в свою очередь, призналась, что пока не готова создавать свой лейбл, однако отметила, что активно помогает начинающим артистам.