Dead Blonde хотела бы перепеть «Медведицу» Мумий Тролля
Эклектика — база, а не тренд, ведь чистых жанров не существует уже полвека, а современные артисты все чаще обращаются к музыке 90-х, так как многие слушатели еще не отрефлексировали времена своей молодости, сказала НСН Dead Blonde.
Артистам проще и безопаснее взять готовый хит и освежить его, чем придумывать что-то новое с нуля, заявила в эфире НСН автор и исполнительница хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах» Dead Blonde (Арина Буланова).
Участник поп-группы «5sta Family» Василий Косинский ранее заявил, что молодые музыканты в последнее время активно начали делать музыку в стилистике 90-х годов, повторяя «то самое R&B-звучание». По его словам, такая музыка сейчас особенно популярна, потому что выросшее в 90-е годы поколение активно ностальгирует по тем временам в соцсетях. Буланова поделилась, что при создании своих треков в стиле 90-х она вдохновляется кино и музыкой прошлых лет, а иногда даже обращается к политическим хроникам.
«Все новое — это хорошо забытое старое. Люди еще не отрефлексировали времена своей молодости, и нам свойственно ностальгировать, считая, что раньше было лучше. Эта формула, безусловно, работает, и артистам как будто проще и безопаснее взять готовый хит и освежить его, чем придумывать что-то новое с нуля. Лично я бы хотела переосмыслить на современный лад песню «Медведица» группы Мумий Тролль. При создании своих песен я вдохновляюсь кино и музыкой прошлых лет. Иногда я даже обращаюсь к политическим или бытовым хроникам времен СССР и 90-х годов», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, «чистых» жанров в музыке не существует уже около полувека.
«Я считаю, что эклектика и смешивание жанров — это база, а не тренд. Чистых жанров не существует уже около 50-60 лет. Музыка неизбежно перетекает из одного русла в другое, эволюционирует, заимствует и делится. Я писала свои первые песни, когда никакого тренда на 90-е еще не было. Песни создавались просто для того, чтобы нам с мужем было что послушать в машине», — отметила певица.
Директор по работе с независимыми артистами и лейблами в «Pulse.» Владимир Юрченко ранее заявлял, что за последние пару лет количество независимых лейблов в России выросло в два раза. Буланова, в свою очередь, призналась, что пока не готова создавать свой лейбл, однако отметила, что активно помогает начинающим артистам.
«Я думаю, каждый музыкант, сталкиваясь с проблемами выпуска треков и бюрократией, задумывается о создании собственного лейбла. Но чем больше я погружаюсь в этот процесс, тем яснее становится, насколько это трудоемкая задача с административной и менеджерской точки зрения. Мне все-таки хочется сосредоточиться на творчестве. Однако я все же вступила в ЛДПР, чтобы оказывать поддержку начинающим артистам», — указала певица.
Сольный концерт артистки состоится 18 октября в столичном VK STADIUM. Выступление будет состоять из трех актов: «Пионеры», «Улицы 90-х» и «Гламурные нулевые». Отвечая на вопрос о сюрпризах грядущего шоу, Буланова дала понять, что заранее приоткрывать завесу тайны она не будет.
«На моих концертах бьются зеркала, танцуют балерины, падают деньги с небес, а сюрпризы остаются сюрпризами до последнего момента», — добавила певица.
Dead Blonde — российский музыкальный проект в жанре рейв/электропоп. Буланова является вокалисткой и главным лицом проекта. Сама Буланова называет себя «певицей ностальгического жанра из Ленинграда». Помимо певицы над созданием песен работает ее муж — артист и саундпродюсер Давид GSPD, отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе со спецкором НСН поделился, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
