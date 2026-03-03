В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК
Теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области предотвращен в Екатеринбурге. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Преступление планировал гражданин России 1985 года рождения по заданию украинских спецслужб, пишет RT. Объектом теракта был один из глав предприятия ОПК в Свердловской области.
Силовики попытались задержать предполагаемого исполнителя, который забрал из схрона взрывное устройство для подрыва автомобиля руководителя предприятия. В это время украинский куратор осуществил дистанционный подрыв бомбы. В результате злоумышленник получил несовместимые с жизнью ранения.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
Ранее в Санкт-Петербурге предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, подозреваемых задержали.
