«Для меня удивительно, что Анна Асти является в 2025 году самой популярной артисткой, но им виднее. При этом у Zivert было шикарное шоу и больший солдаут, чем у Асти, но количество скачиваний или количество подписчиков никогда не дает продажу билетов. Например, у одной певицы было 12 миллионов подписчиков, но на концертах это никоим образом не отражалась. Имя само по себе не работает. Как только артист перестает давать концерты и пропадает, люди перестают на него ходить. На артистов, которые дают концерты раз в год, а лучше раз в полгода, билеты подаются гораздо лучше, чем на не выступающих совсем», - отметил он.

При этом Финкельштейн отметил, что для него стадионные перспективы группы «Бонд с кнопкой» намного туманнее, чем у другого представителя новой рок-волны, Xolidayboy.

«Соберет ли "Бонд с кнопкой" "ВТБ Арену"? Мне нужно изучить этого артиста, чтобы понять. Например, сейчас мы запускали концерт на этой площадке Xolidayboy и поставили сразу два выступления, а могли и третье. Мне это было понятно по тому, как набирают обороты артист и его аудитория. Два концерта сразу были проданы в солдаут. Не всегда то, что слушается, передает энергетику артиста, который может собрать стадион», - отметил глава корпорации PMI.

Со своей стороны, Дмитрий Коннов объяснил с чем связан успех в стримингах группы «Бонд с кнопкой», которой принесла славу вышедшая в конце февраля песня «Кухни».