«Имя, концерты и рилсы»: Почему королям стримингов рано на стадионы
Количество скачиваний и подписчиков не «продает» билеты на концерты, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн, а Дмитрий Коннов связал успех в стримингах с вертикальными видео, возрастом и внешностью исполнителей.
Успех в стримингах не гарантирует артистам полные стадионы, при этом современные вариации «музыки с гитарой» рассчитаны на аудиторию от 25 до 45 лет, объяснили в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн и исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Музыкальный сервис VK Музыка ранее подвел итоги 2025 года, назвав артистом года рэпера Macan, а артисткой – поп-исполнительницу Анну Асти. Инди-группа из Башкирии «Бонд с кнопкой» была признана феноменом года. Финкельштейн отметил, что имя само по себе не работает - чтобы оставаться в топах, музыкантам надо обязательно выпускать новые релизы и давать концерты.
«Для меня удивительно, что Анна Асти является в 2025 году самой популярной артисткой, но им виднее. При этом у Zivert было шикарное шоу и больший солдаут, чем у Асти, но количество скачиваний или количество подписчиков никогда не дает продажу билетов. Например, у одной певицы было 12 миллионов подписчиков, но на концертах это никоим образом не отражалась. Имя само по себе не работает. Как только артист перестает давать концерты и пропадает, люди перестают на него ходить. На артистов, которые дают концерты раз в год, а лучше раз в полгода, билеты подаются гораздо лучше, чем на не выступающих совсем», - отметил он.
При этом Финкельштейн отметил, что для него стадионные перспективы группы «Бонд с кнопкой» намного туманнее, чем у другого представителя новой рок-волны, Xolidayboy.
«Соберет ли "Бонд с кнопкой" "ВТБ Арену"? Мне нужно изучить этого артиста, чтобы понять. Например, сейчас мы запускали концерт на этой площадке Xolidayboy и поставили сразу два выступления, а могли и третье. Мне это было понятно по тому, как набирают обороты артист и его аудитория. Два концерта сразу были проданы в солдаут. Не всегда то, что слушается, передает энергетику артиста, который может собрать стадион», - отметил глава корпорации PMI.
Со своей стороны, Дмитрий Коннов объяснил с чем связан успех в стримингах группы «Бонд с кнопкой», которой принесла славу вышедшая в конце февраля песня «Кухни».
«Их аудитория от 25 до 45 лет. При этом в итогах года от "Яндекса" тоже не обойдется без "Бонда с кнопкой". Дело в том, что у нас в стране существует культурный культура потребления музыки с гитарой, можно назвать ее рок-музыкой. Она никогда никуда не исчезала. При этом около 60% доходов стримингов делает так называемый "бэк-каталог", то есть музыка, выпущенная в прошлом, это может быть и полтора, и два года назад. Успех может прийти и в силу того, что человек сам того же возраста, что и аудитория до 25 лет. Может быть, он выглядит хорошо, а может отлично работает с вертикальными видео. Это сейчас главный инструмент продвижения музыки в стримингах в России, он выстреливает. Возможно, ребята достучались до той аудитории, которая всегда была», - заключил собеседник НСН.
При этом и Финкельштейн и Коннов согласились с генеральным директором «МТС Лейбла» Надеждой Бойчевски, говорившей Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стриминги стали новыми СМИ и новым инструментом маркетинга для открытия и раскрутки молодых музыкантов и релизов.
