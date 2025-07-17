«Надоел бред!»: Популярность музыки 90-х объяснили потребностью русской души
Музыка 80-х и 90-х способна затронуть струны русской души, а людям сегодня хочется именно этого: даже нейросети не смогут создать хороших песен, так как они быстро надоедают, заявил НСН Леонид Бурлаков.
Сейчас люди тянутся к музыке 80-х и 90-х, потому что им хочется настоящих песен, чтобы русской душе было, где развернуться, а именно это может дать та же Надежда Кадышева. Об этом НСН рассказал экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.
Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России. Так, с 1 января по 13 июля продажи билетов на выступления народной артистки РФ Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом 2024 года, пишут «Ведомости». Также заметен кратный рост продаж билетов на концерты певицы Алены Апиной и группы «Звери». Бурлаков отметил, что даже молодежь устала от новомодного «бреда».
«Люди начали тянуться к песням, а не к мелодекламаторам. Я вот сегодня решил изучить по сниппетам, какие новые песни предлагает людям какой-то крупный сервис, и сразу попал на «мат на мате». Вполне нормально, что люди не хотят слушать то, что им предлагают вот эти редакторы, пытающиеся заменить музыкальных редакторов радиостанций. Даже молодежь уже поняла, что всю жизнь слушать этот бред невозможно. И, конечно, хочется песен, а сейчас песни никто не пишет. Все хорошие песни были написаны в 80-х и 90-х. Просто русская душа хочет развернуться, что и делала всегда Надежда Кадышева. Она изначально использовала слабые стороны русской души», - отметил он.
При этом собеседник НСН поделился, кого сегодня считает голосом России и добавил, что даже современные технологии в виде искусственного интеллекта (ИИ) не смогут создать настоящие песни.
«Да, выстрелила песня Татьяны Куртуковой «Матушка земля», но для меня это не самый сильный голос и не самая сильная песня. Сейчас есть Вероника Сыромля - вот он, истинный новый голос России. Я каждый день слушаю тонны музыки новых коллективов. И чтобы найти хорошую песню, приходится отслушивать тысячу песен. И никакой ИИ не спасет, потому что любая песня ИИ надоест вам быстрее, чем вы думаете. Она уже сделана на основе того, что было раньше, а в нашей природе жажда именно чего-то нового», - подытожил он.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что текущий ажиотаж вокруг творчества Кадышевой, как и любой другой тренд, скоротечен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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