Сейчас люди тянутся к музыке 80-х и 90-х, потому что им хочется настоящих песен, чтобы русской душе было, где развернуться, а именно это может дать та же Надежда Кадышева. Об этом НСН рассказал экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков.

Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России. Так, с 1 января по 13 июля продажи билетов на выступления народной артистки РФ Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом 2024 года, пишут «Ведомости». Также заметен кратный рост продаж билетов на концерты певицы Алены Апиной и группы «Звери». Бурлаков отметил, что даже молодежь устала от новомодного «бреда».