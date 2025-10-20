«На меня группа пока не производит большого впечатления. Если пытаться спрогнозировать ожидания, на мой взгляд, кроме "Кухонь" может стать хитом песня "Любовь". Тема больная. В мире, который сотрясается катаклизмами, очень нам всем не хватает любви. В песне достаточно простым и трогательным языком об этом говорится. Думаю, "Любовь" с большой вероятностью станет хитом. Однако вся сложившаяся вокруг группы ситуация крайне непредсказуема. Очевидно, музыканты пытаются работать с глубинными, детскими представлениями наших слушателей. Например, в песне "Мало было" обыгрывается фраза из букваря "Мама мыла раму". Видимо, апелляция к таким глубинным пластам психики и культуры срабатывает. Возможно, благодаря этому и "Мало было" может претендовать на звание хита», - допустил он.

«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. Согласно странице коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки группы послушали почти пять миллионов человек. Коллектив также одержал победу на премии «Чартова Дюжина 2025» в номинации «Взлом».

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.

