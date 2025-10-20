Искренний андеграунд: Новый альбом «Бонда с кнопкой» стал эхом «Аквариума»

В своем новом альбоме группа «Бонд с кнопкой» буквально обращается к глубинным пластам культуры, сказал НСН Денис Ступников. 

Музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН назвал группу «Бонд с кнопкой» новыми рок-героями, в которых нуждался слушатель, истосковавшийся по «Аквариуму» и «АукцЫону».

«Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы

Группа «Бонд с кнопкой» выпустила новый альбом под названием «Дом». В пластинку вошли 12 композиций, пять из которых можно было услышать на площадках еще до релиза альбома. Среди них «Кухни», «Камушки», «Не рыдай, мати», «Свои» и «Любовь». Ступников отметил, что творчество инди-коллектива можно назвать андеграундом.

«Инди-музыка действительно не для всех. Ее представители обычно позиционируют себя на противопоставлении музыкальному истеблишменту. Есть мейнстрим, а инди-музыка заведомо ставит себя в позицию андеграунда. Потому вдвойне удивителен прорыв группы "Бонд с кнопкой". Затрудняюсь назвать причины, почему так произошло. Можно предположить, что потенциальные поклонники истосковались по новым группам "Аквариум" и "АукцЫон", которые ассоциируются с искренностью, не обывательскими представлениями о жизни. Люди ждали новых рок-героев и увидели их в "Бонде с кнопкой". Здесь есть и истошность "АукцЫона", и медитативная интонация "Аквариума"», - заявил он.
«Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп

Как добавил собеседник НСН, песни группы также соответствуют тренду на музыку с элементами фольклора.

«В новом альбоме есть обращение к русскому фольклору. По форме эти песни близки к народным: есть многоголосия, распевность, русская тоска, народные образы. Есть, к слову, и религиозные аспекты. Например, треки "Иуда" или "Не рыдай, мати". Это песнопение в страстную пятницу, посвященное снятию Исуса Христа с креста. Сейчас мы видим, что возрастная аудитория возвращается к фольклору. Опять популярна Надежда Кадышева, Татьяна Буланова со своими псевдо-народными песнями по типу «Ясный мой свет». Более молодой аудитории в фольклорном плане, видимо, ближе "Бонд с кнопкой"», - сказал Ступников.

По его словам, сложно предсказать, какой из треков из новой пластинки станет громким хитом вслед за «Кухнями».

Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
«На меня группа пока не производит большого впечатления. Если пытаться спрогнозировать ожидания, на мой взгляд, кроме "Кухонь" может стать хитом песня "Любовь". Тема больная. В мире, который сотрясается катаклизмами, очень нам всем не хватает любви. В песне достаточно простым и трогательным языком об этом говорится. Думаю, "Любовь" с большой вероятностью станет хитом. Однако вся сложившаяся вокруг группы ситуация крайне непредсказуема. Очевидно, музыканты пытаются работать с глубинными, детскими представлениями наших слушателей. Например, в песне "Мало было" обыгрывается фраза из букваря "Мама мыла раму". Видимо, апелляция к таким глубинным пластам психики и культуры срабатывает. Возможно, благодаря этому и "Мало было" может претендовать на звание хита», - допустил он.

«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. Согласно странице коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки группы послушали почти пять миллионов человек. Коллектив также одержал победу на премии «Чартова Дюжина 2025» в номинации «Взлом».

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.

ФОТО: Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин / Артем Карпухин
