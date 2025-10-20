Искренний андеграунд: Новый альбом «Бонда с кнопкой» стал эхом «Аквариума»
В своем новом альбоме группа «Бонд с кнопкой» буквально обращается к глубинным пластам культуры, сказал НСН Денис Ступников.
Музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН назвал группу «Бонд с кнопкой» новыми рок-героями, в которых нуждался слушатель, истосковавшийся по «Аквариуму» и «АукцЫону».
Группа «Бонд с кнопкой» выпустила новый альбом под названием «Дом». В пластинку вошли 12 композиций, пять из которых можно было услышать на площадках еще до релиза альбома. Среди них «Кухни», «Камушки», «Не рыдай, мати», «Свои» и «Любовь». Ступников отметил, что творчество инди-коллектива можно назвать андеграундом.
«Инди-музыка действительно не для всех. Ее представители обычно позиционируют себя на противопоставлении музыкальному истеблишменту. Есть мейнстрим, а инди-музыка заведомо ставит себя в позицию андеграунда. Потому вдвойне удивителен прорыв группы "Бонд с кнопкой". Затрудняюсь назвать причины, почему так произошло. Можно предположить, что потенциальные поклонники истосковались по новым группам "Аквариум" и "АукцЫон", которые ассоциируются с искренностью, не обывательскими представлениями о жизни. Люди ждали новых рок-героев и увидели их в "Бонде с кнопкой". Здесь есть и истошность "АукцЫона", и медитативная интонация "Аквариума"», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, песни группы также соответствуют тренду на музыку с элементами фольклора.
«В новом альбоме есть обращение к русскому фольклору. По форме эти песни близки к народным: есть многоголосия, распевность, русская тоска, народные образы. Есть, к слову, и религиозные аспекты. Например, треки "Иуда" или "Не рыдай, мати". Это песнопение в страстную пятницу, посвященное снятию Исуса Христа с креста. Сейчас мы видим, что возрастная аудитория возвращается к фольклору. Опять популярна Надежда Кадышева, Татьяна Буланова со своими псевдо-народными песнями по типу «Ясный мой свет». Более молодой аудитории в фольклорном плане, видимо, ближе "Бонд с кнопкой"», - сказал Ступников.
По его словам, сложно предсказать, какой из треков из новой пластинки станет громким хитом вслед за «Кухнями».
«На меня группа пока не производит большого впечатления. Если пытаться спрогнозировать ожидания, на мой взгляд, кроме "Кухонь" может стать хитом песня "Любовь". Тема больная. В мире, который сотрясается катаклизмами, очень нам всем не хватает любви. В песне достаточно простым и трогательным языком об этом говорится. Думаю, "Любовь" с большой вероятностью станет хитом. Однако вся сложившаяся вокруг группы ситуация крайне непредсказуема. Очевидно, музыканты пытаются работать с глубинными, детскими представлениями наших слушателей. Например, в песне "Мало было" обыгрывается фраза из букваря "Мама мыла раму". Видимо, апелляция к таким глубинным пластам психики и культуры срабатывает. Возможно, благодаря этому и "Мало было" может претендовать на звание хита», - допустил он.
«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал группу в 2017 году. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. Согласно странице коллектива в «Яндекс Музыке», за месяц треки группы послушали почти пять миллионов человек. Коллектив также одержал победу на премии «Чартова Дюжина 2025» в номинации «Взлом».
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.
