Рассуждая о рисках внедрения ИИ в музыкальную индустрию, артистка отметила: критична не сама технология, а злоупотребление ею.

«Мне кажется, что все в нашей жизни зависит от дозировки. Как говорится, все есть яд, если неправильно этим пользоваться. В каком-то смысле я, конечно, за передовые технологии. Возможно, ИИ может разрешить очень многие проблемы, найти какие-то выходы. Я уверена, что ИИ не сможет заменить человека, творчество, искусство», — сказала она на ежегодной премии «Итоги года» «Яндекс Музыки».

Seville также поделилась, что редко слушает свои песни в наушниках, однако любит пересматривать свои живые выступления, чтобы провести работу над ошибками.

«Я очень люблю слушать и пересматривать свои лайв-концерты. Они мне помогают анализировать свои выступления. Я смотрю, как я двигаюсь на сцене, как мое тело ведет себя во время исполнений. Просто в плей-листе свои песни я редко включаю. Если и включаю, то песню "СО2"», — добавила певица.

Церемония награждения победителей премии «Итоги года» от «Яндекс Музыки» состоялась в Московском международном Доме музыки. На мероприятии побывал спецкор НСН. Звание «Артист года» досталось 20‑летнему поп‑исполнителю Ване Дмитриенко. «Артисткой года» стала Mona. В номинации «Группа года» победил коллектив «Бонд с кнопкой». Альбомом года признали релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte‑Cristo / Most Valuable Pirate».

Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов рассказал НСН, что для музыкантов-обладателей «бриллиантового», «золотого» или «платинового» статусов со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, так как они приносят наилучшую выручку.

