«С легкой руки»: Певица Seville раскрыла секрет рекордного трека «Худи»
Трек «Худи» побил все рекорды, потому что был написан с легкой руки, сказала журналистам певица Seville, добавив, что они с Джиганом и Niletto первыми в России удостоились «Бриллиантового диска».
Солистка Artik & Asti, Севиль Велиева, известная как Seville, призналась журналистам, что трек «Худи», взлетевший во все чартах, был написал с легкой руки, что и является секретом его популярности.
Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии приняла новый стандарт сертификации музыки и присвоения песням и альбомам категорий популярности. Система заработала с 1 декабря. Первой высшей музыкальной наградой — «Бриллиантовым диском» — был отмечен трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. К слову, «Худи» также признали треком года на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка». Seville призналась, что счастлива покорению новых высот.
«Мне очень радостно, что этот подсчет начался с какого-то нужного времени и нужного места. Трек "Худи" побил абсолютно все рекорды. Мы одни из первых, кто собрал самое большое количество слушателей за год — свыше 23 миллионов. Мы счастливы, что у нас есть такие преданные слушатели! Случился неопровержимый факт: мы первые в России получили "Бриллиантовый диск". Я счастлива! Секрет трека в легкости. Мы записали его с легкой руки. Мы также легко начали снимать короткие видео, которые потом собрались в полноценный клип. Нам невероятно приятно, мы очень горды. Будет трудиться дальше», — приводит слова артистки спецкор НСН.
Рассуждая о рисках внедрения ИИ в музыкальную индустрию, артистка отметила: критична не сама технология, а злоупотребление ею.
«Мне кажется, что все в нашей жизни зависит от дозировки. Как говорится, все есть яд, если неправильно этим пользоваться. В каком-то смысле я, конечно, за передовые технологии. Возможно, ИИ может разрешить очень многие проблемы, найти какие-то выходы. Я уверена, что ИИ не сможет заменить человека, творчество, искусство», — сказала она на ежегодной премии «Итоги года» «Яндекс Музыки».
Seville также поделилась, что редко слушает свои песни в наушниках, однако любит пересматривать свои живые выступления, чтобы провести работу над ошибками.
«Я очень люблю слушать и пересматривать свои лайв-концерты. Они мне помогают анализировать свои выступления. Я смотрю, как я двигаюсь на сцене, как мое тело ведет себя во время исполнений. Просто в плей-листе свои песни я редко включаю. Если и включаю, то песню "СО2"», — добавила певица.
Церемония награждения победителей премии «Итоги года» от «Яндекс Музыки» состоялась в Московском международном Доме музыки. На мероприятии побывал спецкор НСН. Звание «Артист года» досталось 20‑летнему поп‑исполнителю Ване Дмитриенко. «Артисткой года» стала Mona. В номинации «Группа года» победил коллектив «Бонд с кнопкой». Альбомом года признали релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte‑Cristo / Most Valuable Pirate».
Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов рассказал НСН, что для музыкантов-обладателей «бриллиантового», «золотого» или «платинового» статусов со временем будут улучшаться коммерческие условия договора, так как они приносят наилучшую выручку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ призвали привиться от четырех болезней, не дожидаясь отечественных вакцин
- Американский баскетболист «Автодора» Эдвардс отказался возвращаться в Россию
- Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода
- ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
- «С легкой руки»: Певица Seville раскрыла секрет рекордного трека «Худи»
- Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию
- Путин: Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или другим путем
- В Азербайджане 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- «Продолжат закупать»: Путин и Моди обсудят поставки российской нефти в Индию
- Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru