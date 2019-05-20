Губернатор Приморья послал Кусто с его обвинениями в... Росрыболовство
Олег Кожемяко опроверг обвинения команды Кусто в саботаже реабилитации узников «китовой тюрьмы» и переадресовал обвинения в адрес властей региона прямиком в федеральные ведомства.Общество
Названа дата заседания суда по иску Маруани к Киркорову
Адвокат рассказал НСН, что следствие не может завести дело на Маруани по статье «Клевета» до окончания текущего судебного процесса.Общество
Маркировка взвинтит цены на соки и детское питание
Расходы на ребенка до полутора лет вырастут на 500 рублей в месяц, а соки могут стать дороже пива.Экономика
Журова: Россияне связывают с Зеленским большие надежды
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.Авторские новости
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Актуальное
Выпил за рулем - остался «безлошадным»20 мая 20:30
сюжет
Выборы на Украине
30 апреля 2019 года ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем выборов президента. Во второму туре выборов Зеленский с существенным отрывом обошел своего соперника - Петра Порошенко.