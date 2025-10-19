Стало известно, как россияне могут увеличить пенсию
Граждане России, которые уже достигли пенсионного возраста и получают выплату, могут ее увеличить при переезде в другой субъект РФ или в случае, если берут на попечение несовершеннолетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.
Например, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там. Кроме того, при достижении 80-летия автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.
Подольская отметила, что пенсию можно увеличить, предоставив документы, подтверждающие ранее не учтенный стаж или заработок. Также пенсионер может вновь пойти работать, в таком случае работодатель будет платить взносы за своего сотрудника.
Ранее стало известно, что средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обманутые на Украине колумбийские наемники намерены воевать за картели
- Стало известно, как россияне могут увеличить пенсию
- СМИ: Объем поставок европейских вооружений Украине сократился на 57%
- СМИ: Нетаньяху намерен остаться премьером в 2026 году
- Дачная амнистия в России продлится до 2031 года
- В Сирии заявили об обсуждениях с Россией вопроса военных баз
- В США около 7 млн человек протестовали против политики Трампа
- Минпромторг: Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев
- Первый документальный фильм о Борисе Тищенко представят в Петербурге
- МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru