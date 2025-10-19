Стало известно, как россияне могут увеличить пенсию

Граждане России, которые уже достигли пенсионного возраста и получают выплату, могут ее увеличить при переезде в другой субъект РФ или в случае, если берут на попечение несовершеннолетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Например, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там. Кроме того, при достижении 80-летия автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

Подольская отметила, что пенсию можно увеличить, предоставив документы, подтверждающие ранее не учтенный стаж или заработок. Также пенсионер может вновь пойти работать, в таком случае работодатель будет платить взносы за своего сотрудника.

Ранее стало известно, что средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
